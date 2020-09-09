المشيشي يلتقي نبيل القروي والقيادي في النهضة أنور معروف

التقى رئيس الحكومة، هشام المشيشي، اليوم الاربعاء، بقصر الحكومة بالقصبة، كلا من رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي، والقيادي في حركة النهضة، أنور معروف.

وذكر بلاغ اعلامي لرئاسة الحكومة أن هذا اللقاء “يندرج ضمن سلسلة اللقاءات والمشاورات التي يجريها رئيس الحكومة مع مختلف الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية في إطار التفاعل والتواصل حول أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، والبحث في سبل تطوير ?ليات التشارك والتعاون بين الحكومة وكل الفاعلين السياسيين”.

وسبق للمشيشي أن التقى يوم الجمعة الماضي 4 سبتمبر الجاري مع نبيل القروي ومع رئيسي اتحاد الشغل ومنظمة ارباب العمل.

والتقى رئيس الحكومة أمس الثلاثاء، أمين عام حركة الشعب، زهير المغزاوي، الذي كان مرفوقا بعضو المجلس النيابي عن نفس الحركة، هيكل المكي.

وأوضحت رئاسة الحكومة أن ذلك اللقاء “يندرج في إطار التواصل والتشاور بين الحكومة والكتل النيابية، من أجل مزيد تنقية الأجواء السياسية ومزيد التشاور حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وكانت حكومة هشام المشيشي قد حازت على ثقة البرلمان يوم 1 سبتمبر الجاري وصوت لفائدتها 134 نائبا ينتمون لكتل النهضة وقلب تونس والإصلاح وتحيا تونس والكتلة الوطنية وكتلة المستقبل وعدد من النواب المستقلين، مقابل رفض كل من الكتلة الديمقراطية (حركة الشعب والتيار الديمقراطي) وبعض نواب كتلة ائتلاف الكرامة وكتلة الدستوري الحرّ منح الثقة لها .