جندوبة : وفاة امراة بسبب اصابتها بفيروس كورونا

تم مساء اليوم دفن امرأة في العقد الخامس من عمرها بمقبرة السمران من معتمدية بلطة بوعوان توفيت منذ اربعة أيام بسبب اصابتها بفيروس كورونا وذلك وفق ما أكده المدير الجهوي للصحة العمومية بجندوبة محمد رويس.

وكانت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة د تولت اخذ عينات من جثة المرأة التي توفيت منذ أربعة أيام بعد اصابتها بوباء الكورونا وإبقاء جثتها ببيت الأموات بالمستشفى الجهوي بجندوبة الى حين ورود نتائج التحاليل ليقع تسليمها لاهلها اليوم وتولي مصالح بلدية المكان دفنها وسط إجراءات صحية دقيقة.

وحسب رئيس اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بمعتمدية بلطة بوعوان انيس عمارة فان أهالي المتوفية تم اخضاعهم جميعا للحجر الصحي الذاتي في انتظار تحويلهم الى احد المراكز الصحية الاجبارية لتلقي العلاجات اللازمة.

وبوفاة هذه المراة بلغ عدد المتوفين بسبب فيروس الكورونا بولاية جندوبة شخصان فيما تجاوز عدد المصابين الثمانين.