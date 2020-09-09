زغوان : تسجيل إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا

شهدت ولاية زغوان اليوم الأربعاء تسجيل إصابة محلية جديدة بفيروس ” كورونا ” لدى عامل بمصنع بالزريبة وفق ما ذكره سهسل بالي المدير الجهوي للصحة في تصريح لـ ” وات ” .

وأكد أن التحاليل المخبرية التي خضع لها إثر مخالطتة للحالة المصابة بزغوان أثبتت أن المعني بالأمر حامل للفيروس بموجب العدوى وهو ما استوجب وضعه في الحجر الاجباري الذاتي لمدة 14 يوما ، وأضاف أن المصالح الصحية ستتولى حصر عدد المخالطين له لاخضاعهم إلى تحاليل مخبرية .

واشار المدير الجهوي للصحة ا إلى أن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 8 حالات بالجهة

مفيدا بانه على إثر تسجيل إصابة لدى عاملة بمصنع بالفحص يوم أمس الثلاثاء فقد تم رفع 9 عينات لأفراد عائلة الحالة المصابة و45 عينة لعاملات بنفس المؤسسة مع دعوتهن إلى الالتزام بالحجر الذاتي وغلق الجناح الذي يعملن به إلى حين صدور نتائج التحاليل .