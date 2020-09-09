سوسة :تسجيل 15 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع عدد الإصابات الجملي الى 408 إصابة

ابة جديدة بفيروس كورونا بولاية سوسة منها حالة إصابة واردة من فرنسا و3 إصابات في صفوف أعوان الصحة وفق ما أكدته رئيسة مصلحة الاعلام والبرامج الوطنية بالإدارة الجهوية للصحة بسوسة حفصية العذاري

وبينت العذاري في تصريح لصحفي لوات ان مساكن سجلت خمس إصابات جديدة بينما سجلت سوسة المدينة إصابتين جديدتين شانها شان سوسة جوهرة وسوسة الرياض وحمام سوسة

وتم تسجيل إصابة جديدة واحدة بكل من القلعة الصغرى واكودة ليرتفع عدد الإصابات الجملية بالجهة الى 408 إصابة

ولفتت رئيسة مصلحة الاعلام والبرامج الوطنية بالإدارة الجهوية للصحة بسوسة الى ان مخابر التحاليل العمومية والخاصة تعملبنسق اكبر من طاقتها وتعاني من ضغوطات كبيرة نتيجة العدد الهام من العينات الماخوذة مشيرة الا انه سيتم مستقبلا توجيه عدد هام من العينات لتحليلها بمعهد باستور بالعاصمة لتفادي التاخير الحاصل في ظهور النتائج

وذكرت ان حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد بولاية سوسة ارتفعت بالمقابل الى 30 حالة

ويخضع وفق نفس المصدر 13 مريضا للعلاج بالمؤسسات الاستشفائية بينما يواصل 371 شخصا تلقي المتابعة والرعاية الصحية بمنازلهم

وكانت ولاية سوسة سجلت 7 حالات وفاة منذ تاريخ فتح الحدود يوم 27 جوان الماضي