بن عروس : 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجلت الإدارة الجهوية للصحة ببن عروس خلال الـ 48 ساعة الماضية 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وذلك وفق آخر تحيين لعدد الإصابات بالجهة.

وأسفرت نتائج التحاليل المخبرية التي تم رفعها من قبل فرق التقصي التابعة للإدارة الجهوية للصحة ببن عروس خلال اليومين الماضيين عن ثبوت إصابة 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد منها حالتان وافدتان و4 تحاليل إيجابية لمصابين سابقين لم يتخلصوا بعد من الفيروس.

وأفاد مدير إدارة الصحة الوقائية بالجهة الدكتور فتحي اللطيف لمكتب “وات” اليوم الأربعاء بأن فرق التقصي تواصل عملها بالإمكانيات المتوفرة ، لسحب العينات وتبعا للمستجدات في علاقة بالوضع الوبائي بالجهة .

وفي سياق متصل ظهرت خلال الفترة الأخيرة ظاهرة لافتة تتمثل في قيام عدد من المخابر الخاصة بإجراء التحاليل المخبرية على الفيروس رغم عدم حصولها على اعتماد من وزارة الصحة ، وتجلي ذلك من خلال استظهار عدد من المواطنين بنتائج تحليل صادرة عن هذه المخابر ومطالبتهم الجهات الصحية المعنية بمتابعة الوضع الوبائي بالجهة ، القيام بتحاليل جديدة لتأكيد هذه الإصابة .

ولم يخف اللطيف استغرابه من هذه الظاهرة ، رغم الحاجة الملحة لمعاضدة مجهودات المخابر المرجعية المعتمدة بالنظر الى تزايد حالات الإصابة إلا أن نفس المصدر أكد أن هناك معايير فنية دقيقة ومواصفات معينة يجب أن تتوفر في المخابر المخول لها القيام بهذه التحاليل هذا بالإضافة إلى غياب أي تنسيق مع الجهات المعنية لتحيين المعطيات المتعلقة بالمصابين وكيفية وصول العدوى لهم وتقييم درجة صدقية نتائج هذه الاختبارات .

وبصدور هذا التحيين يبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بولاية بن عروس منذ فتح الحدود 351 إصابة ، تماثل منهم للشفاء 28 حالة وتوفي شخصان ولا يزال 6 منهم مقيمين بالمستشفيات .

أما بالنسبة للحالات النشيطة فهي في حدود 311 حالة نشيطة 7مقيمين بمركز الحجر الصحي الإجباري بمدينة المنستير والباقي في الحجر الذاتي داخل منازلهم.