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مدير المستشفى الجامعي بسهلول يؤكد لوزير الداخلية أن حالة الوكيل بالحرس الوطني رامي الإمام تشهد تحسنا متواصلا

2020/09/09 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

 

أفاد مدير المستشفى الجامعي سهلول سوسة، بأن حالة الوكيل بالحرس الوطني، رامي الإمام، تشهد تحسنا متواصلا، وذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه معه صباح اليوم الأربعاء، وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، في إطار متابعته للحالة الصحية لرامي الإمام الذي يواصل تلقي العلاج بهذا المستشفى.

وجاء أيضا في بلاغ للداخلية أن الوزير تولّى الإتصال مجددا، صبيحة هذا اليوم، بأفراد عائلة الوكيل، رامي الإمام، للإطمئنان عليهم والرفع من معنوياتهم، مؤكدا لهم أنه يتولى شخصيا متابعة الحالة الصحية لهذا الأمني الذي أصيب صباح الأحد الماضي في الاعتداء الإرهابي بمفترق أكودة القنطاوي من ولاية سوسة والذي استشهد فيه زميله الوكيل سامي مرابط.

وقد تم القضاء، في وقت وجيز جدا، على العناصر الإرهابية الثلاثة الذين شاركوا في هذا الاعتداء.

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