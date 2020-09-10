القبض على شخص مجد عملية سوسة ويشتبه في انتمائه لخلية “ارهابية” بتطاوين..

تمكنت فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بتطاوين من القاء القبض على شاب في العقد الثاني من العمر، مجد عملية الاعتداء على عوني الحرس الوطني بمفترق اكودة بسوسة ومشتبه في انتمائه لخلية ارهابية، وفق ما افاد به مصدر امني (وات)

واضاف ذات المصدر ان فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني، اجرت بمشاركة مصلحة التوقي من “الارهاب” بتطاوين، سلسلة من الابحاث والتحريات والتساخير الفنية بالتنسيق مع النيابة العمومية التي اذنت بايقافه

من جهة اخرى، تمكنت ذات الفرقة من احباط عملية سرقة مولد كهربائي يزود احدى اعمدة الاتصالات (الهاتف الجوال) بمنطقة الكامور في الصحراء، وقد تم حجز المسروق والاحتفاظ باثنين من المتهمين في حين ما زال شخص ثالث في حالة فرار وشخص رابع في حالة تقديم.