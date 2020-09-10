سوسة الجنوبية: الكشف عن مرتكب لسلسلة من السرقات

وفاة طفلة 6 سنوات في حادث انقلاب سيارة..

96 حالة وفاة في تونس منذ انتشار فيروس كورونا والمعدل العمري للوفيات 70 سنة

وزير الصحة الجديد يعلن قرارات جديدة لفائدة قطاع الصحة لمواجهة فيروس كورونا

القبض على شخص مجد عملية سوسة ويشتبه في انتمائه لخلية “ارهابية” بتطاوين..

2020/09/10 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بتطاوين من القاء القبض على شاب في العقد الثاني من العمر، مجد عملية الاعتداء على عوني الحرس الوطني بمفترق اكودة بسوسة ومشتبه في انتمائه لخلية ارهابية، وفق ما افاد به مصدر امني (وات)

واضاف ذات المصدر ان فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني، اجرت بمشاركة مصلحة التوقي من “الارهاب” بتطاوين، سلسلة من الابحاث والتحريات والتساخير الفنية بالتنسيق مع النيابة العمومية التي اذنت بايقافه

من جهة اخرى، تمكنت ذات الفرقة من احباط عملية سرقة مولد كهربائي يزود احدى اعمدة الاتصالات (الهاتف الجوال) بمنطقة الكامور في الصحراء، وقد تم حجز المسروق والاحتفاظ باثنين من المتهمين في حين ما زال شخص ثالث في حالة فرار وشخص رابع في حالة تقديم.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn