المرصد الوطني لسلامة المرور يدعو مستعملي الطريق للانتباه والاخذ بعين الاعتبار بحالة الطريق المبللة

دعا المرصد الوطني لسلامة المرور جميع مستعملي الطريق للانتباه، والاخذ بعين الاعتبار بحالة الطريق المبللة وعدم المجازفة عند السياقة.

وحث المرصد في بلاغ صادر اليوم الخميس أيضا على ترك مسافة أمان مضاعفة للتمكين من ردة الفعل عند الإقتضاء إلى جانب الإنتباه أيضا إلى المترجلين و سواق الدراجات العادية و النارية فضلا عن ضرورة ملازمة اليمين واحترام الأولوية وإشارات أعوان المرور و التحلي بالسياقة المعتدلة.

وجاء تحذير المرصد الوطني لسلامة المرور لمستعملي الطريق على اثر البلاغ الذي نشره المعهد الوطني للرصد الجوي، وتم التاكيد خلاله على أن طقس اليوم سيشهد اضطرابات جوية ذات فاعلية ، وأن بداية نشاط السحب الرعدية سيكون بالمناطق الغربية لتشمل بعد الظهر بقية ولايات الشمال والوسط.

ويتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي، وفق ذات البلاغ ، أن الأمطار ستكون بكميات هامة وأحيانا غزيرة خصوصا بالشمال حيث يتراوح مجموعها بين 30 و70 مم كما يرافقها البرد والصواعق بأماكن محدودة.

علما أن الأمطار الرعدية الخريفية تكون بكميات هامة في حيز زمني وجيز مما ينجر عنها تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في المناطق المنخفضة.