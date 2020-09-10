رئيس الحكومة يؤكد حتمية دعم القطاع الصحي ورصد الاعتمادات الضرورية لتوفير انتدابات له

أكد رئيس الحكومة هشام مشيشي، اليوم الخميس، حتمية دعم القطاع الصحي ورصد الاعتمادات الضرورية لتوفير انتدابات له معتبرا هذا القطاع من القطاعات ذات الأولوية ولايزال يشكو عدة نقائص سواء على مستوى الامكانيات المادية أو الموارد البشرية مما جعل وضعية المستشفيات لا تستجيب لتطلعات المواطنين، وذلك لدى إشرافه على اجتماع اللجان الفنية المختصة في مكافحة فيروس كورونا المنعقد اثر تطور الحالة الوبائية بمختلف ولايات الجمهورية وارتفاع عدد الاصابات بكوفيد 19.

وأعطى رئيس الحكومة ، حسب بلاغ صادر عن مصالح الإعلام والاتصال برئاسة الحكومة، تعليماته بتوفير الأدوية للمواطن معتبرا أنه من غير المقبول أن تتواصل وضعية ندرة بعض الأدوية على مستوى السوق الداخلية التي توقف عندها بالإضافة إلى ظاهرة هجرة الأطباء والنقص الحاد في طب الاختصاص في مختلف المستشفيات، ووجود مراكز استشفاء مغلقة بسبب نقص الاطارات الطبية وشبه الطبية.

وأثنى رئيس الحكومة خلال الاجتماع المنعقد بمقر وزارة الصحة، بحضور وزير الصحة فوزي مهدي،عند كل المجهودات المبذولة من جميع المتدخلين في قطاع الصحة مما جعل تونس أنموذجا يحتذى به في نجاح الاستراتيجيات الموضوعة للوقاية من جائحة كوفيد – 19.

وشٌدد مشيشي من ناحية أخرى، على أن من أهم أولويات الحكومة في الفترة القادمة هي تأمين العودة المدرسية والجامعية والعمل على إنجاحها خاصة في هذا الظرف الاستثنائي، مبرزا ضرورة التعايش مع فيروس كورونا مع الالتزام بالتوقي وتطبيق البروتوكول الصحي.