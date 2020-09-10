قبلي: تسجيل حالتي شفاء من الاصابة بفيروس “كورونا” وتراجع عدد الحالات المحلية المصابة الى 58

افاد كاهية مدير الرعاية الصحية الاساسية بالادارة الجهوية للصحة علي الطبال (وات) بانه تم تسجيل حالتي شفاء من الاصابة بفيروس “كورونا” المستجد من بين المرضى اصيلي الجهة المقيمين بمركز الحجر الصحي بالمنستير، وذلك اثر صدور نتائج تحاليل المراقبة التي اجريت عليهم يوم امس الاربعاء

واضاف المصدر انه بتسجيل حالتي الشفاء الجديتين يتراجع عدد الاصابات المحلية المؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد خلال الموجة الثانية لانتشاره بالجهة الى 58 حالة، واشار الى اهمية الدور الذي سيلعبه المخبر الجرثومي المتنقل للصحة العسكرية بداية من اليوم في تسريع الحصول على نتائج العينات وهو ما سيساعد في مزيد التحري على الوضع الوبائي بالجهة واحكام السيطرة على الفيروس

وافاد الطبال انه تم رفع 70 عينة يوم امس الاربعاء من قبل الفرق الطبية بقبلي اغلبها لمتساكني قرية تنبيب من معتمدية قبلي الشمالية، اضافة الى 40 عينة قامت برفعها الدائرة الصحية بدوز بمنطقة نويل من معتمدية دوز الجنوبية، من المؤمل صدور نتيجة اغلبها اليوم من المخبر العسكري المتنقل المتمركز بالمصحة العسكرية متعددة الاختصاصات بقبلي

وتنتظر المصالح الطبية بالجهة نتيجة عدد من تحاليل المراقبة التي تم اجراؤها على المرضى المقيمين بالمنستير والتي من المؤمل ان تتضمن بعض النتائج السلبية التي سترفع من عدد المتعافين من الاصابة بالمرض ، كما انه من المنتظر ان تصدر نتائج تحاليل 70 عينة تم توجيهها لمخبر المستشفى العسكري بتونس يوم الثلاثاء الماضي ونتيجة عدد من العينات تم توجيهها يوم 6 سبتمبر الجاري للمخبر المرجعي بولاية قابس.