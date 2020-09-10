مدنين: تسجيل إصابة محلية جديدة بفيروس “كورونا” مقابل تعافي 11 شخصا

سجّلت ولاية مدنين، إصابة محليّة جديدة بفيروس “كورونا” بجربة حومة السوق، مقابل تعافي 11 شخصا، على إثر تلقي الإدارة الجهوية للصحة، مساء أمس الأربعاء، نتائج تحليل 115 عيّنة من مخبر كوفيد بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة.

وذكر كاهية مدير الصحة الاساسية بالإدارة الجهوية للصحة بولاية مدنين، الدكتور زيد العنز، لـ(وات)، أن المخبر يعمل حاليا على استكمال تحليل العينات المجمدة به منذ فترة، مضيفا أن من بين النتائج الأخيرة التي تلقتها الإدارة، عينتين ايجابيتين لمصابين في إطار عملية المراقبة الصحية.

وأوضح ذات المصدر، أن الجهة تواجه صعوبات في التعاطي مع العينات الجديدة بسبب الضغط على مخبر كوفيد بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة وبقية المخابر التونسية، حيث لم تتمكن من توجيه عينات يوم أمس إلى مخبر الشرطة الفنية بتونس العاصمة، نظرا لرفضه تلقيها، رغم الاتفاق على قبوله عينات الجهة طيلة 3 أيام، إلى حين استكمال مخبر مستشفى جربة تحليل كل العينات المجمدة به.