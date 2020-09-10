توقع أمطار مؤقتا رعدية ومحليا هامة بالشمال والوسط في الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة

أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بأنه يتوقع تسجيل كميات هامة من الأمطار، في الليلة الفاصلة بين اليوم الخميس وغد الجمعة، خاصة بولايات بنزرت وسليانة وزغوان ونابل وتونس الكبرى والقيروان وسيدي بوزيد وجهة الساحل، حيث من المتوقع أن يكون مجموعها اليومي بين 40 و70 مليمترا وتصل محليا إلى 90 مليمترا.

وأضاف المعهد، في نشرة متابعة أصدرها مساء الخميس، أن الوضع الجوي سيكون الليلة ملائما لنزول أمطار، مؤقتا رعدية، وأحيانا غزيرة بالشمال والوسط، مشيرا إلى أن الرياح ستكون قوية مع ظهور الصواعق أثناء تكوّن السحب الرعدية، مع إمكانية تساقط البرد في أماكن محدودة.