الحبيب غديرة: النمط الوبائي يشهد نسقا تصاعديا ليتحول من مرحلة البؤر الى مرحلة التفشي المجموعاتي

ارتفع عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بولاية سوسة اليوم الخميس الى 440 حالة إصابة مؤكدة وذلك بعد ان أظهرت نتائج تحاليل العينات المرفوعة امس الأربعاء تسجيل 32 إصابة محلية جديدة منها أربعة حالات لدى الإطارات الطبية والشبه طبية وفق ما أكدته رئيسة مصلحة الاعلام والبرامج الوطنية بالإدارة الجهوية للصحة بسوسة حفصية العذاري

وتتوزع الإصابات الجديدة وفق تصريح حفصية العذاري لوات اليوم الخميس الى 10 إصابات بمعتمدية سوسة جوهرة و7 إصابات بمساكن وأربعة إصابات بالقلعة الكبرى بينما سجلت معتمدية سوسة المدينة إصابتين جديدتين شانها شان معتمديات سوسة الرياض وحمام سوسة وسوسة سيدي عبد الحميد والزاوية القصيبة والثريات وتم تسجيل إصابة جديدة واحدة بمعتمدية اكودة

ولفتت رئيسة مصلحة الاعلام والبرامج الوطنية بالإدارة الجهوية للصحة بسوسة حفصية العذاري الى ان حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد بولاية سوسة مستقرة في 30 حالة بينما يخضع وفق نفس المصدر 13 مريضا للعلاج بالمؤسسات الاستشفائية

وسجلت ولاية سوسة 8 حالات وفاة منذ تاريخ فتح الحدود يوم 27 جوان الماضي اخرها لمسن ثمانيني اصيل مساكن الذي توفي صباح اليوم الخميس