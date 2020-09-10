بن عروس : بن عروس : ال 243 اصابة بفيروس كورونا المعلنة اليوم ليست اصابات جديدة وانما هي اصابات قديم

بعد إعلان وزارة الصحة عن تحيينها اليومي لعدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد عن إصابة 243 إصابة جديدة في بن عروس ، أوضح مدير إدارة الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بالجهة الدكتور فتحي اللطيف إن هذه الاصابات /ال 243 / ليست اصابات جديدة وانما هي اصابات قديمة اذ تم تسجيل هذا العدد ه في السابق وهو يهم العاملين بالمؤسسة الصناعية الموبوءة بالمنطقة الصناعية ببن عروس .

وأضاف اللطيف ، أن هذا العدد تم تسجيله في السابق ، بعد اكتشاف سريان العدوى الأفقية بالمؤسسة المذكورة وإخضاع جميع العاملين فيها إلى إجراء التحاليل المخبرية بالمؤسسة بعد تركيز مخبرين قارّين لتحليل العينات بالمؤسسة احدهما يعود لمصالح الصحة العسكرية والأخر على ملك المؤسسة .

وقد تم حصر عدد الإصابات المسجلة في المؤسسة المذكورة في حدود 403 إصابة مؤكدة عدد كبير منهم من خارج الولاية .

و في الأثناء دعا اللطيف المواطنين إلى عدم الانجرار وراء التهويل والتخويف مشددا على ضرورة الالتزام بكل إجراءات الوقاية والتواصل مع الجهات الصحية المختصة في ولاية بن عروس .