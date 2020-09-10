ولاياتان فقط في تونس خارج القائمة “الحمراء” لانتشار فيروس “كورونا” المستجد

ارتفع عدد الولايات المصنّفة ضمن القائمة “الحمراء” لانتشار فيروس “كورونا” المستجد في تونس، إلى 22 ولاية تسجل كل منها معدلا يفوق 10 إصابات على كل مائة ألف ساكن، وفق ما أعلنه، اليوم الخميس، المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة.

وتشمل القائمة “الحمراء” جل الولايات باستثناء زغوان (6اصابات) وتوزر(إصابتان فقط)، اللتان تسجلان معدلا أقل من 10 إصابات على كل مائة ألف ساكن.

وذكر المرصد أن القائمة المصنفة “حمراء” تضم كلا من ولايات قابس (784إصابة) وبن عروس (424) وتونس( 434 إصابة) وسوسة (353إصابة) وتونس ( 240) ثم الكاف (223).

كما تشمل ولايات أريانة بـ (209 حالة إصابة ) والقيروان (122) والمنستير بـ ( 178إصابة ) والقيروان (117) وصفاقس بـ (106) إصابة.

وتضم القائمة الحمراء، أيضا، ولايات تسجل معدل إصابات أقل من 100 إصابة لكل مائة ألف ساكن، وهي لايات نابل وجندوبة ومدنين وتطاوين والمهدية وسيدي بوزيد والقصرين وقبلي، وكذلك سليانة وبنزرت وولايتي منوبة وقفصة، إضافة إلى ولاية باجة التي كانت خارج القائمة “الحمراء” إلى حدود يوم الجمعة المنقضي.

جدير بالذكر، أن قائمة الولايات المصنفة “حمراء” كانت، تضم مع نهاية الأسبوع المنقضي 21 ولاية، وبلغ حينها عدد حالات الإيواء بالمستشفيات 84 مصابا، قبل ارتفاعه إلى 86 حاليا.

ويحذر مسؤولون باللجنة العلمية القارة لمجابهة فيروس كورونا، من أن استمرار النسق التصاعدي والقياسي للإصابات بفيروس “كورونا” المستجد، يهدّد إمكانيّات المنظومة الصحية في التحكم بمرض “كوفيد-19″، معتبرين أن الوضع الحالي ” يتطلب من كل مواطن اعتبار نفسه مسؤولا عن تطويق انتشار الجائحة”.

وتشدد اللجنة العلمية، على ضرورة الالتزام بتطبيق إجراءات التوقي من أجل تجنّب انتقال العدوى بين أفراد المجتمع.

وفي حصيلة يومية، هي الأعلى منذ ظهور الفيروس التاجي مطلع مارس المنقضي، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 465 حالة إصابة جديدة، ليبلغ العدد الجملي للحالات المصابة بهذا الفيروس قرابة الـ6 آلاف مصاب.