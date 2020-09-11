الاتحاد الافريقي لكرة القدم : احمد احمد يعلن ترشحه لولاية ثانية

أعلن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن ترشحه لولاية ثانية لرئاسة “الكاف”. وقال رئيس “الكاف” في مؤتمر صحفي امس الخميس عبر الفيديو كونفرانس ” تلقيت العديد من الطلبات للترشح مجددا لرئاسة الكاف .. بعد دراسة متأنية قررت الترشح لولاية ثانية لاستكمال ما حققناه في الفترة الماضية “.

وأكد الملغاشي احمد احمد أن جائحة كورونا فرضت نفسها على حسابات “الكاف” في العديد من الأمور وسيتم شرح ذلك تفصيليا في الإعلان عن عدة قرارات مهمة.

وأوضح أنه طلب تقارير مفصلة بأوجه الإنفاق من الدعم المالي الذي خصصه الاتحاد الافريقي لمواجهة تبعات جائحة كورونا مشيرا الى ان “الكاف” لن يتمكن من إقامة أي مباريات حاليا بحضور الجماهير.

وشدد أحمد أحمد انه لا يمكنه تسيير شؤون اللعبة في القارة السمراء دون الحصول على مساعدة رؤساء الدول مبينا ان ترشحه لفترة ثانية “مرهون بحصول إجماع من حوله”.

وافاد بالخصوص ان أمر ترشحه لعهدة ثانية لا يعده طموحا شخصيا بقدر ما هو عمل فريق قائلا ” الانتخابات ستقام في 12 مارس المقبل مثلما أعلنته لجنة الحوكمة في “الكاف” سابقا. حاليا نعمل على إنهاء مختلف المسابقات رغم ظروف جائحة كورونا ” .

وأوضح ” أعكف على إعداد حصيلة عملي على رأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم والنظر فيما حققناه من البرنامج الذي التزمت به. بعدها سأفكر .. بالنسبة لي دعم بلادي مهم جدا مثلما هو مهم قرار العائلة ..

هذه العوامل يجب أخذها في الحسبان. أنا فضلت تسيير الكرة الأفريقية مثل العائلة على طريقة الثقافة في القارة السمراء”.

وأكد ايضا “طلبت دائما النصح من رؤساء الدول الأفريقية لأنني أعتقد أنه لا يمكنني تسيير اللعبة دون مساعدتهم. الأمر في أفريقيا يختلف عن بقية الاتحادات القارية . كرة القدم في أفريقيا تلزم الجميع من أعلى الهرم إلى العائلة .. أعتقد أنها تحتاج إلى التزام كل الأطراف وإلى النضج وإلى تفكير آخر”.

وفي سياق متصل كشف أحمد أحمد لإذاعة الجزائر الدولية عن إنشاء صندوق دعم بقيمة 400 ألف دولار لدعم الأندية المشاركة في نصف نهائي مسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكنفدرالية موضحا ان ” الكاف ساهم بمبلغ 200 ألف دولار مقابل 100 ألف دولار لكل من اتحادي الكرة في مصر والمغرب مشيرا إلى أن الأندية الـ 6 الملزمة بالسفر ستتحصل على 50 ألف دولار لمساعدتها في التنقل.

كما سيخصص 100 ألف دولار لتنظيم نهائي دور الأبطال فيما يتعلق بالتكفل بالرسميين والحكام.

ويلعب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بنظام الذهاب والإياب الشهر المقبل فيما يقام نصف نهائي ونهائي كأس الكنفدرالية بصيغة البطولة المجمعة في المغرب.

وفي نصف نهائي دوري الأبطال يلعب الرجاء والوداد المغربيين مع الزمالك والأهلي المصريين فيما يتواجه نهضة بركان وحسنية أكادير من المغرب من جهة وبيراميدز المصري مع حوريا الغيني من جهة ثانية في نصف نهائي كأس الاتحاد الافريقي .