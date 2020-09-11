هام: قطاع التعليم الخاص غير معني بإجراءات وزارة التربية بخصوص روزنامة التدريس والعطل..

أكد رئيس غرفة التعليم الخاص زهير المشرقي أن التعليم الخاص لا يعاني من نفس المشاكل التي يعاني منها التعليم العمومي وهو قطاع غير ملزم بالإجراءات التي أعلنت عنها وزارة التربية توقيا من انتشار فيروس كورونا .

وقال زهير المشرقي اليوم الجمعة في تصريح لاذاعة شمس اف ام بأن هذه الاجراءات على غرار نظام الأفواج والدراسة يوم بيوم لا ينطبق على قطاع التعليم الخاص لأن القسم عادة لا يتجاوز فيه عدد التلاميذ الــ 20 تلميذا بالإضافة الى أن نفس القسم يخص فريق معين .

واشار نفس المصدر الى أن أقسام التدريس في المؤسسات العمومية تعاني من الاكتظاظ بالاضافة للبنية التحتية المهترئة وهذا الإشكال لا يعاني منه القطاع الخاص.

وفي ما يتعلق بنظام يوم بيوم دارسي ،قال زهير نحن لا نتفق في هذه النقطة ايضا لأن الولي سيجد اشكال في الإبقاء على إبنه سواء بالمنزل أو بمكان أخر .