اريانة: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد لكهل من حي التضامن

اكد المدير الجهوي للصحة باريانة عبد اللطيف الجامعي اليوم الجمعة وفاة كهل من مواليد 1962 (عمره 58 سنة) بفيروس “كورونا” المستجد كان مقيما بمستشفى عبد الرحمان مامي، ليرتفع بذلك عدد الوفيات بالفيروس بالجهة منذ فتح الحدود يوم 27 جوان الفارط الى اربع حالات.

واوضح الجامعي في تصريح لصحفية (وات) ان المتوفى، من متساكني منطقة التضامن، خضع للتنفس الاصطناعي بعد ان تعكرت حالته الصحية وتوفي متاثرا بفيروس “كورونا” المستجد، واشار الى انه سيتم دفنه حسب البروتكول الصحي المعمول به.

وذكر الجامعي انه تم تسجيل 9 حالات جديدة بولاية اريانة جميعها محلية، ليرتفع العدد الجملي للاصابات بفيروس “كورونا” منذ فتح الحدود الى اليوم، 268 اصابة اغلبها محلية حيث يخضع اصحابها للحجر الصحي الذاتي بالمنازل وبمركز الحجر الصحي الاجباري بولاية المهدية، فيما تقبع حالة واحدة فقط في المستشفى.