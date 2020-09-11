وزارة الدفاع الوطني: انتشال جثث ثلاث بحّارة كانوا على متن مركب صيد غرق قبالة سواحل المهدية

ذكرت وزارة الدفاع الوطني أن وحدات جيش البحر، أنقذت اليوم الجمعة، ثلاثة بحّارة وانتشلت ثلاث جثث من بين البحّارة العشرة الّذين كانوا على متن مركب الصيد “مرزوق المهديّة”، قبل أن يغرق بالموقع شرقي المهديّة، على بعد 20 ميلا بحريّا.

وأضافت الوزارة في بلاغ لها أن خافرة لأعالي البحار وطائرة مروحيّة عسكريّة وغوّاصين من جيش البحر، باشروا صباح الجمعة، عمليّات البحث عن البحارة المفقودين مباشرة، إثر تلقّي نداء إستغاثة من المركب المذكور قبل غرقه. وما تزال عمليّات البحث متواصلة عن البحّارة الأربعة المتبقّين.

وكان الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني، حسام الدين الجبابلي، صرّح في وقت سابق اليوم لوكالة (وات)، أن مركب صيد على متنه 10 بحّارة طلبوا النجدة عند الساعة العاشرة و45 دقيقة من ليلة البارحة، بعد تسرّب مياه الأمطار إلى مركبهم .

وأضافت المصدر أنه جرى إنقاذ قائد المركب (الرايس) وبحّارين اثنين، من قبل مراكب صيد كانت في مكان الحادث، فيما ما يزال العمل حثيثا من أجل العثور على بقية طاقم المركب المنكوب وعددهم 7 أشخاص.