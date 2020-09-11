تونس : السنة الدراسية 2020-2021 في أرقام

يبلغ في مستهل السنة الدراسية 2020-2021، اجمالي عدد التلاميذ، مليونين و215 ألف تلميذ مقابل مليونين و168 ألف تلميذ خلال السنة الدراسية المنقضية، أي بزيادة 47 ألفا و100 تلميذ بما يعادل نسبة 2.2 بالمائة.

ويتوزع اجمالي التلاميذ بين 1 مليون و191 ألفا و585 تلميذ في المرحلة الابتدائية و962 الفا و457 تلميذ في المرحلة الاعدادية والتعليم الثانوي اضافة الى 61 ألف تلميذ مسجل في السنة التحضيرية، وفق معطيات احصائية تم تقديمها الجمعة في ندوة صحفية بوزارة التربية حول مستجدات السنة الدراسية الجديدة.

ويبلغ عدد المؤسسات التربوية 6115 مؤسسة خلال السنة الدراسية 2020-2021 منها 4585 مدرسة ابتدائية و1530 مدرسة اعدادية ومعهد، مسجلا بزيادة قدرها 11 مؤسسة عن السنة الفارطة.

وحسب هذه المعطيات، يبلغ العدد الجملي للفصول 87603 فصلا سنة 2020-2021 بزيادة 669 فصلا مقارنة بالسنة الفارطة، وسيتم هذه السنة قسمة كل الفصول على أفواج ليبلغ عددها 175206 فوج.

أما العدد الإجمالي للمدرسين فيبلغ 153 ألفا و400 مدرس سنة 2020-2021 مقابل 153 الفا و700 مدرس خلال السنة الدراسية الفارطة، وفق ذات المصدر.

وسيتم بمقتضى اتفاقية مبرمة بين وزارتي التربية والمالية، تسوية وضعية 2574 من حاملي الاجازة التطبيقية لعلوم التربية دورة 2019 وادماجهم كاساتذة تعليم ابتدائي في سبتمبر 2020، الى جانب التعاقد مع 2620 من حاملي الاجازة التطبيقية لعلوم التربية خريجي دورة 2020 وادماجهم كاساتذة تعليم ابتدائي في 2020

وسيتم العمل في نفس الاطار على التسوية المتدرجة لوضعية الأساتذة النواب بالتعليم الثاوي على دفعات والشروع، وتنفيذ الدفعة الأولى بادماج 1000مدرس في سبتمبر 2020، اضافة الى التعاقد مع 500 عامل لتسديد جزء من حاجيات وزارة التربية.