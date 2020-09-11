الشّاحن السّريع ل OPPO، تكنولوجيا سابقة لعصرها بسنتين في مجال صناعة الهواتف الذكية

قدّمت OPPO تقنية الشاحن السريع 4 امبير/ 5 فولت سنة 2014 تزامنا مع إطلاق هاتف Find 7. وحظي عرضها المتمثل في “الشّحن لمدة خمس دقائق، التحدث لمدة ساعتين” باهتمام واسع النطاق. ومنذ ذلك الحين واصلت OPPO الابتكار والمحافظة على مركزها في صدارة مجال صناعة الشواحن السّريعة للهواتف الذكية.

استلهم العديد من مصنّعي الهواتف الذكية من الشاحن السريع ل OPPO وعملوا على صنع البديل الخاص بهم. لكن OPPO حافظت على مكانتها كشركة رائدة في المجال وواصلت في تحسين حلول الشّحن السريع. بعد ستّ سنوات، ومع حلول سنة 2020، لا تزال OPPO تحمل الرقم القياسي لأسرع تقنية شحن في العالم وفي الأسواق. وقد مَتّعتْOPPO أكثر من 157 مليون مستخدم حول العالم بِتجربة استثنائيّة ورائدة للشّحن السّريع.

OPPO تقدّم في العالم الشّاحن السريع ذي التيّار المنخفض

مع تطوّر صناعة الهواتف الذكية، اعتمد المصنّعون بطاريات مدمجة بدلاً من تصميم البطاريات القابلة للتّجديد في محاولة لجعل الهواتف أقلّ سمكا. ومنذ سنة 2012 أصبحت شاشات اللّمس الكبيرة للهواتف الذكية هي المعيار على حساب زيادة استهلاك الطاقة، فبرزت الحاجة للحصول على بطاريات ذات قدرات أكبر. وأضاف المصنّعون بطاريات أكبر لتعويض عمر البطارية المنخفض، فقط لمواجهة مشكلة الشّحن لمدّة طويلة.

قرّرت OPPO عندئذ تطوير حلول شحن سريعة وآمنة للهواتف الذكية. حيث كان كلّ التركيز على حلول شحن ذات “تيّار عال و كهرباء منخفض” للأجهزة المحمولة. وفي سنة 2012، اكتشف Jialiang Zhang، المدير العلمي لِ VOOC Flash Charge أنّ الشّاحن ذي التيّار الكهربائي العالي له محدوديّاته. إذ يتطلّب الشّحن بقدرة 5 فولت تركيب جهاز لخفض التيّار قبل شحن البطارية.

رغم ذلك، نظرًا لانخفاض الجهد الكهربائي أثناء عملية الشّحن يتم توليد طاقة حرارية مما يشكل خطرًا على سلامة المستخدم. ويتم توليد هذه الحرارة بواسطة الطاقة الكهربائية بسبب كفاءة التحويل. وكنتيجة لذلك طوّر Zhang حلاً مبتكرًا للشّاحن بقوّة كهربائيّة عالية بدلاً من التيّار العالي.

تفوّق الجيل الأول من تقنية VOOC Flash Chargeالمتواجدة في OPPO Find7 من حيث سرعة الشّحن بالمقارنة للشحن التقليدي (1 امبير/ 5 فولت) بأربع مرات. وهذا يضمن شحن البطارية إلى حدود 75٪ في 30 دقيقة فقط. وبالتّالي يلغي VOOC Flash Charge الحاجة إلى محوّل ويمنح عملية الشّحن أكثر كفاءة وأمانًا واطمئنانا.

لاقت حملة OPPO حول “الشحن لمدة خمس دقائق، التحدّث لمدة ساعتين” رواجا كبيرا، وجذب الشّاحن السريع جمهورا أوسع. كنتيجة لذلك، تم بيع 50 مليون هاتف ذكيّ سنة 2015، مما أدّى الى نموّ سنويّ بنسبة 67٪ لـشركة OPPO آنذاك.

ويتواصل التّطوير والإبتكار

منذ ذلك الحين، أصبح VOOC Flash Charge معيارًا صناعيًا لتقنية الشحن السريع، لكن OPPO تعتقد أنّ المعيار النهائي يعتمد أساسا على تجارب المستهلكين. فوفقًا لسبر آراء مستخدمي الهواتف الذكية قامت به OPPO سنة 2016 ، يعتبر أكثر من 30٪ من المستخدمين أن تقنية VOOC Flash Charge هي أحد الدوافع الأساسية عند الشّراء. ولعلّ عدد 157 مليون مستخدم عالمي للشاحن السريع يثبت أنّ ابتكارات OPPO قد حظيت بانتباه الجمهور ورسخت في الأذهان.

ساعد التركيز المستمر على تجارب المستخدمين الفائقة في الوصول إلى آفاق جديدة، حيث عزّزت OPPO قدرات منتوجاتها بخصوص الشّاحن السريع من خلال انشاء ستة مراكز للبحث والتطوير حول العالم. وفي سنة 2018، تم تقديم تقنية SuperVOOC Flash Charge مع Find X Lamborghini . وكان هذا التصميم المبتكر ثنائيّ الخلايا، الأوّل من نوعه في المجال، مقدّما طاقة شحن قصوى تصل إلى 50 وات. من VOOC إلى SuperVOOC ، أحدثت OPPO ثورة في عالم الشّواحن السريعة.

مع الاستخدام المكثّف للبيانات واطلاق الجيل الخامس للأنترنيت 5G أصبحت الأجهزة والبطاريات تستهلك إلى أقصى حدّ. ولمواجهة هذه الحاجيات، قامت OPPO بتسريع خطة إطلاق منتوجاتها مع بدايةً ظهور شاحن SuperVOOC 2.0 (65 وات) في هاتف Reno Ace بعد شهر واحد فقط من التخطيط إلى إنتاج ضخم. يشحن SuperVOOC 2.0 بطارية بقوة 4000 مللي أمبير/الساعة في 30 دقيقة فقط.

خبرة في مجال بطاريات الهواتف الذكيّة

منذ بداياتها في أكتوبر 2019، تم تطبيق تقنية الشحن السريع SuperVOOC 2.0 بقوة 65 وات في العديد من هواتف OPPO مثل Reno Ace و Find X2 . وأتاح التبني الواسع لهذه التكنولوجيا استعمالاً حقيقيا وموثوقا من قبل المستخدمين.

تعد تقنية SuperVOOC 2.0 بقوة 65 وات آنذاك الحل الأكثر تقدمًا وفاعلية في صناعة الهواتف الذكية. حيث حظي استقرار وسلامة التقنية بتقدير وإعجاب ملايين المستخدمين، مما دفع OPPO إلى ادماج هذه التقنية، الأفضل في فئتها في هاتفها الجديد Reno4 Pro .

وتمكّن هذه التقنية في Reno4 Pro من شحن بطارية بقوة 4000 مللي أمبير/الساعة في 36 دقيقة فقط مع ضمان عمر بطارية اطول. إذا كنت دائم الحركة خلال النّهار، فكل ما عليك فعله هو تخصيص 5 دقائق لشحن هاتفك باستخدام شاحن SuperVOOC 2.0 بقوة 65 وات، لتتتمتع ب4 ساعات من مشاهدة الفيديوهات على اليوتيوب.

تحتاج الدّورة الفعالة لشحن البطارية إلى تنسيق وثيق بين مستويات التّيار والقوّة الكهربائيّة من خلال خوارزمية شحن فعّالة. يستخدم SuperVOOC2.0 في هاتف Reno4 Pro حل شحن 10 فولت / 6.5امبير. وعلى الرغم من أنه يبدو منتوجًا يتطلّب تيّارا قويّا وكهرباء عاليا، إلا أنّه ليس كذلك.

فيما يلي نظرة على كيفية عمل كل مكوّن في SuperVOOC2.0:

الضغط الكهربائي : تستخدم OPPO بطارية ثنائية الخلية. يتم اقتسام 10 فولت التي تُغذّي البطارية بين بطاريتين 5 فولت على التوالي. هذا يجعلك تتجنب السعي إلى تقليل الضغط إلى 5 فولت، للحدّ من الحرارة. تستخدم OPPO بطاريات C 3 في Reno4 Pro وهي أعلى معيارا في المجال. تعدّ الدقة في سعة ومقاومة البطاريتين أمرًا ضروريًا لتحقيق أداء مستقر أثناء الشّحن والتفريغ على المدى الطويل.

التيّار الكهربائي: في سلسلة Reno4 ، تمكنت OPPO من إدارة تخصيص تيار كهربائي آخر يبلغ 1.5 أمبير إضافي لِ USB Type-C البالغ 5امبير. وهذا ممكن من خلال استخدام مكونات ذات جودة عالية الجودة مقارنة بمعايير الصناعة، ويتطلب ذلك تحسين دائرة مصدر تزويد الطاقة ونظام الشحن.

خوارزمية الشحن: طوّر مهندسو OPPO خوارزمية للتحكم في التردد المتغير (VFC) للتحكم في ضَبْط منحنى الشحن بين 90٪ و 100٪ من نطاق الشحن. ويعزز منحنى الشحن المبتكر المرحلة الأخيرة من كفاءة الشاحن ويضاعف سرعة الشحن لآخر 10٪.

تعمل الخوارزمية الذكية (VCVA) على تحسين الضغط والتيار في الوقت الفعلي. وتمنح SuperVOOC مستوى أدقّ في المتغيرات الحالية بين 20ملي امبير إلى 50 ملي امبير، مقارنة بـ 100 ملي امبير إلى 200 ملي امبير المتوفرة حاليًا لتقليل الخسارة والزيادة من سرعة الشحن.

يحتوي Reno4 Pro على العديد من التطويرات لتحسين عمر البطارية مثل Super Power Saving Mode (نظام توفير الطاقة)، الذي يطيل عمر البطارية يوميا على هاتفك.

على سبيل المثال، يمكنك استهلاك ساعة و نصف من whatsapp بشحن 5٪ فقط من البطارية. ووفقًا لبيانات مختبر OPPO تمكّن وظيفة time Standby Super Nightهاتف Reno4 من استهلاك حوالي 2٪ فقط من الكهرباء لمدة 8 ساعات طوال الليل.

“السّرعة هي ربّما الهدف، لكنّ السّلامة هي الأساس”

يُؤمن Jialiang مبتكر VOOC Flash charge ، أنّ “السّرعة هي ربّما الهدف، لكنّ السّلامة هي الأساس”. وباتباع هذه الفلسفة الأساسية، تركز OPPO بشكل كبير على السّلامة في عمليّة الشّحن مع السعي إلى ضمان سرعة شحن أعلى.

بالإضافة إلى ميزات السلامة، يحتوي نظام الشحن السريع VOOC خمس طبقات من الحماية بما في ذلك المحول وكابل USB والهاتف المحمول والبطارية، كلّها محمية بشرائح خاصة. في كل عقدة، تتثبّت الرقائق مما إذا كانت مستويات الجهد والتيار ضمن الحدود المسموح بها. عندما يكون هناك انحراف عن الحدود العادية في صورة حصول خلل ما، تكتشفه إحدى العقد ويتم إيقاف التيار على الفور.

حصل Reno4 Pro على شهادة نظام الشحن السريع الآمن من TÜV Rheinland وهو معتمد للسلامة والموثوقية كنظام شحن سريع. كما تضمن OPPO أيضًا أن الشحن السريع لا يؤثر بشكل كبير على سعة بطارية الهاتف الذكي. ووفقًا لبيانات مختبر OPPO شهدت بطارية Reno4 Pro اختبار شحن 800 دورة مقابل 65 وات بشاحن SuperVOOC 2.0 (الدورة تساوي الشحن العادي والتفريغ / اليوم ، 800 دورة تساوي تقريبًا الاستخدام العادي على مدى 2-3 سنوات). وتبين النتائج أن سعة البطارية لا تزال أكثر من 80٪ (قيد الاختبار، سيتم تحديث البيانات) و هي أعلى بكثير من معيار الصناعة في هذا المجال.

أكثر من 65 وات، OPPO تقود عصرا جديدا من الشحن السريع

بصفتها علامة تجارية رائدة في مجال الهواتف الذكية، تسعى OPPO جاهدة لدمج التكنولوجيا مع عامل الجمالية لتقديمها للمستهلكين العالميين في كافة أنحاء العالم. وكان لنجاح SuperVOOC 2.0 بقوة 65 وات دورًا أساسيًا في مساعدة OPPO على اكتساب اهتمام كبير في الأسواق الدولية.

وسّعت OPPO نطاق نظام الشّحن السريع، حيث سجّلت إلى حدود أفريل 2020 أكثر من 2700 طلب براءة اختراع لتقنيات الشحن السريع في جميع أنحاء العالم، مع المصادقة على ما يقارب 1200 طلب.

وتتطور براءات اختراع VOOC باستمرار مع المصادقة الفنيّة في الأسواق. ومنذ عام 2018، رخّصت OPPO براءة اختراعها لـ 23 شركة في مختلف الصّناعات، بما في ذلك مصنّعي الشرائح والشواحن المحمولة والمقاعد الالكترونيّة في المطارات. وتمكّنت OPPOمن الاستحواذ على مكانة عامّة في العالم. علاوة على ذلك، يدعم نظام VOOC Flash Charge التوافق مع الإصدارات السابقة لنظم الشحن.

تواصل OPPO سياستها في تحسين تقنية الشحن السريع لتوفر لمستخدميها عمر بطارية اطول وتجربة شحن فريدة من نوعها ورائدة على المستوى العالمي.

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لمزيد من المعلومات، يرجى التّواصل مع فريق العلاقات العامّة الدّولي OPPO press@oppo.com

لمحة عن OPPO

OPPO هي علامة عالميّة رائدة للأجهزة الذكية. بدأت OPPO بالسعي الدؤوب نحو التوازن المثالي بين الرضاء الجمالي والتكنولوجيا المبتكرة منذ إطلاقها لهاتفها الذكي الأول – “Smiley Face” – عام 2008. توفّر OPPO اليوم نطاقًا واسعًا من الأجهزة الذكية التي تقودها سلسلات Reno وFind، ونظام تشغيل ColorOS وخدمات الانترنت مثلOPPO Cloud و OPPO+. وتعمل OPPO في أكثر من 40 دولة ومنطقة، مع 6 منشآت بحث و4 مراكز بحث وتطوير حول العالم ومركز تصميم دولي في لندن. يعمل موظفو OPPO الذين يصل عددهم إلى الأكثر من 40000 على ابتكار حياة أفضل لمستهلكيها حول العالم.