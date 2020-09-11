اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الافريقي لكرة القدم “عبر تقنية الفيديو ” – اهم القرارات

اعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم ان اللجنة التنفيذية في اجتماعها امس الخميس “عبر تقنية الفيديو ” صادقت على قرارات لجنة الطوارئ باستئناف تصفيات كأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2021 وتصفيات كأس العالم قطر 2022.

وتقرر عقد الجمعية العمومية العادية لل”كاف” 2020 يوم 11 ديسمبر 2020 في أديس أبابا، إثيوبيا. إلا أنه وبسبب الأزمة الصحية والمحاذير الأمنية، تعد تنزانيا بمثابة خيار بديل لعقد الجمعية العمومية العادية. وفي حالة عدم تحسن الوضع، سيتم عقد الجمعية العمومية العادية باستخدام “تقنية الفيديو”.

وستعقد الجمعية العمومية الانتخابية يوم 12 مارس 2021 في الرباط، المغرب. وسيكون الجدول الزمني المتعلق بالعملية الانتخابية للرئاسة وعضوية اللجنة التنفيذية على النحو :

11 سبتمبر 2020: فتح باب طلبات المرشحين

12 نوفمبر 2020: غلق باب الترشح

11 جانفي 2021: إرسال أسماء المرشحين إلى الجامعات الوطنية

12 مارس 2021: الجمعية العمومية الانتخابية

اما بالنسبة لبطولة الأمم الإفريقية للمحليين فبعد ان كانت البطولة مقررة في الفترة من 4-25 إفريل 2020 وتم تأجيلها بسبب جائحة كوفيد -19 ستقام نهائيات بطولة الأمم الإفريقية للمحليين الكاميرون 2020 في الفترة من 16 جانفي إلى 7 فيفري 2021.

كما تقرر تأجيل نهائيات بطولة الأمم الإفريقية للمحليين الجزائر 2022 لتقام في جانفي 2023. وسيتم تحديد الموعد النهائي بالتشاور مع الجامعة الجزائرية لكرة القدم.

كما تم فتح باب عملية الترشح لاستضافة البطولات المقبلة التالية:

– دوري أبطال السيدات 2021 و2022

– كأس الأمم الإفريقية للسيدات – 2022

– كأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية – 2022

– كأس الأمم الإفريقية تحت 17 سنة – 2023

– كأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة – 2023

– كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة – 2023

– نهائي دوري الأبطال 2021، 2022 و2023

-نهائي كأس الاتحاد 2021، 2022 و2023

وستقام نهائيات كأس الأمم الإفريقية تحت 17 سنة 2021 بالمغرب في الفترة من 13 – 31 مارس 2021.

وفي ما يتعلق بمسابقات الأندية 2020/21 وبسبب المحاذير التي فرضتها المغرب نتيجة لجائحة “كورونا” مما أدى إلى فرض قيود على حركة الطيران، تم تأجيل ما تبقى من مباريات دوري الأبطال وكاس الاتحاد بناء على طلب من الجامعة المغربية لكرة القدم من أجل تيسير السفر على الأندية المشاركة.

وفي ما يلي الجدول الجديد :

* كاس دوري الأبطال 2019/20

– نصف النهائي

الذهاب: 17 و 18 أكتوبر 2020

الإياب: 23 و 24 أكتوبر 2020

– النهائي / 6 نوفمبر 2020

* كأس الاتحاد الافريقي 2019/20

– نصف النهائي: 19 و 20 أكتوبر 2020

– النهائي: 25 أكتوبر 2020

وفي ما يتعلق بموسم مسابقات الأندية للموسم المقبل 2020/ 2021 فستكون فترة التسجيل الأولى من 21 أكتوبر الى 10 نوفمبر 2020 وفترة التسجيل الثانية من 11 الى 30 نوفمبر 2020

ويقام ذهاب الدور التمهيدي الاول يوم 27 – 29 نوفمبر 2020 و الاياب 4 – 6 ديسمبر 2020

اما الدور التمهيدي الثاني فسيكون يوم 22-23 ديسمبر 2020 ذهابا و 5-6 جانفي 2021 ايابا