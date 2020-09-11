الكشف عن مخطط لتركيز إمارة إرهابية بالجنوب التونسي

تمكنت الوحدات التابعة لإقليم الأمن الوطني بمدنين، أمس الخميس، من الكشف عن “مخطط يهدف لتركيز إمارة إرهابيّة بالجنوب التونسي”، وألقت القبض على 9 مشتبه بهم، وفق بلاغ أصدرته وزارة الداخلية.

وأضافت الوزارة أنه بمزيد التحرّي مع مختلف الأطراف، “تبيّن أنهم كانوا يخططون لاستهداف دوريّات أمنيّة باستعمال حزام ناسف، والقيام بعمليّات رصد للدوريّات الأمنيّة، فضلا عن استقطاب الفئة الشبابيّة للانضمام لها”.

وذكر البلاغ أنه، بمراجعة النيابة العموميّة بمدنين، أذنت بالاحتفاظ بهم جميعا من أجل “الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي”.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في بلاغ لها أمس الخميس عن تمكن مصلحة التوقي من الإرهاب للحرس الوطني بقفصة، من الكشف يوم 8 سبتمبر الحالي، عن مخطط يهدف إلى تركيز إمارة إرهابية بمنطقة بئر السعد من معتمدية القطار، موضحة أنه تم إلقاء القبض على 3 تكفيريين، “بعد أن تعمدوا التأثير على إمام خمس بأحد المساجد بالجهة قصد استقطاب الفئات الشبابية”.