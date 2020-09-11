قفصة: وفاة شخصين في حادث اصطدام سيارة بقاطرة بين محطّتي زنوش والسند

توفى شخصان، اليوم الجمعة على السّاعة 13 و45 دق، في حادث اصطدام سيارة خاصة بقاطرة متوجّهة من قفصة نحو صفاقس، وذلك بين محطّتي زنوش والسند على مستوى مفترق مجهّز بعلامة تقاطع.

وفتحت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التّونسية تحقيقا لمعرفة ملابسات هذا الحادث وأسبابه وتحديد المسؤوليات، وفق بلاغ أصدرته.

وجدّدت الشركة دعوتها إلى كلّ مستعملي الطّريق من مترجّلين وسائقي مختلف وسائل النّقل إلى ضرورة الحذر ومزيد الانتباه والتريّث قبل عبور تقاطعات السكّة مع الطّريق واحترام كل الإشارات، معربة عن أسفها لوفاة الشخصين في هذا الحادث الأليم.