تسجيل 4 وفيات و377 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد



أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 4 وفيات، و377 حالة اصابة جديدة بالفيروس، بتاريخ 9 سبتمبر 2020، ليبلغ العدد الجملي للحالات 6259 حالة مؤكدة.

وافادت الوزارة، في بلاغ حول الوضع الوبائي اليومي لفيروس “كورونا”، انه منذ فتح الحدود في27 جوان 2020، تم تسجيل 5058 حالة مؤكدة حاملة للفيروس، منها 595 حالة وافدة، و4410 حالة محلية (87،2 بالمائة) و53 حالة وفاة (1 بالمائة)، و58 تحليلا إيجابيا لحالات سابقة لا تزال حاملة لـ”كوفيد-19”.

واكدت انه يقع التكفل حاليا بـ 88 (2 بالمائة) مريضا في المستشفيات، من بينهم 26 (0,62بالمائة) مريضا بأقسام العناية المركزة، ليبلغ عدد الحالات النشيطة 4200 (83بالمائة)، وعدد المرضى الحاملين للأعراض 636 (15،3 بالمائة).

وأضافت وزارة الصحة، انه تم إجراء 3052 تحليلا مخبريا، من بينها 100 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين، ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل168475، حسب نص البلاغ.