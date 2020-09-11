بورصة تونس تواصل ارتفاعها للأسبوع الثالث على التوالي

أنهت بورصة تونس للأوراق المالية معاملات الأسبوع الممتد من 7 إلى 11 سبتمبر 2020 على منحى ايجابي، للأسبوع الثالث على التوالي، ليسجل مؤشرها المرجعي “توننداكس” ارتفاعا بنسبة 4ر1 بالمائة في حدود النقطة 44ر6863، حسب تحليل “تونس للأوراق المالية”.

وسجلت السوق خلال هذا الأسبوع حجم مبادلات جملية بقيمة 3ر30 مليون دينار (م د) أي بمعدل 6 ملايين دينار يوميا، وذلك دون تسجيل عمليات عمليتي تبادل في شكل كتل.

وتصدر سهم شركة المعامل الآلية بالساحل قائمة الارتفاعات ليتطور سعر سهمه بنسبة 1ر30 بالمائة (340ر1 د) وسط حجم مبادلات ضعيف ناهز 232 ألف دينار. وحسنت الشركة من آداءها بنسبة 4ر109 بالمائة منذ بداية السنة.

وارتفع سهم “بي هاش بنك” بنسبة 8ر18 بالمائة (270ر9 د) وسط حجم مبادلات بقيمة 730 الف دينار. وسجل الناتج البنكي الصافي لـ”بي هاش بنك” تراجعا سنويا بنسبة 9ر8 بالمائة (5ر103 م د).

وعرف الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة أهم الخسائر لهذا الأسبوع لتتراجع قيمة سهمه بنسبة 4ر11 بالمائة (150ر22 د) وشط حجم مبادلات ضئيل بنحو 9 آلاف دينار. وتقلص الناتج البنكي الصافي للاتحاد البنكي بنحو 9ر13 بالمائة، مع موفى السداسي الأول من سنة 2020، ليصل الى 6ر106 مليون دينار.

واستأثرت شركة صنع المشروبات بتونس بأكبر حجم مبادلات خلال الأسبوع بلغ 3ر3 م د أي مايعادل نسبة 9ر10 بالمائة من حجم المبادلات الجملي