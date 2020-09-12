في الحب والمال: هذه توقعات الأبراج ليوم السبت..

الحمل

يحيط بك اليوم عدد كبير من الأشخاص، ولذلك نعدك بيوم مثمر ومشرق بسبب دعمهم المستمر لك. تبدو اليوم حساسا جدا، ولذلك لديك قدرة على فهم الآخرين. توقع اليوم أن تتعرف على شخص جديد وربما ينضم لقائمة أصدقائك. تشعر بالسعادة والبهجة.

الثور

مهاراتك التنظيمية مطلوبة في العمل اليوم، ويمكنك جمع أفكار زملائك وبالتالي ستتفوق. قد يكون لذلك تأثير إيجابي على ثقتك بذاتك، كما سوف يلاحظ الأصدقاء أيضًا أنك قادر على جمع الشخصيات المختلفة معًا.

الجوزاء

الوسيلة الوحيدة التي يمكنك بها الدفاع عن نفسك اليوم هي رعاية نفسك والاهتمام بالآخرين. هذا أمر جيد، ولكن عليك أن تتأكد أنك تقوم بذلك على النحو الذي لا يستنزف حيويتك أو طاقتك. عليك أن توجه بعض النصائح لمن يحتاج إليها ولكن يجب أن تعلم أنك لست مسؤولا عن تصرفات الآخرين.

السرطان

تشعر بالثقة في نفسك وبالرضا عن آدائك من خلال بعض الأنشطة التي تقوم بها مع الآخرين. يجب أن تكافئ نفسك وتكافئ أصدقاءك أيضا. كن مبدعا وفكر في شيء غير تقليدي كركوب الخيل أو المشي لمسافات طويلة. سيقدر الأصدقاء ما تفعله من أجلهم.

الاسد

قد تنزعج بسبب محاولات البعض إجبارك على القيام بأمور لا ترضيك. لو كانت ظروفك لا تسمح حاليا بتغيير جذري، فلا مفر من الرضوخ لآرائهم في الوقت الراهن، إلى أن تتمكن من قلب الطاولة على رؤسهم، وتنفيذ إرادتك الخاصة

العذراء

تحكم السيطرة على معظم أعمالك وتكون صداقات جديدة في عملك. ويدرك المسؤولون أهمية وجودك في مكان العمل. الاعتراض على كل شيء يزعج الشريك ويدفعه إلى انتقادك حتى لو جرحك أحياناً. تواكب كل جديد في مجال الطب بهدف الاطلاع على ما يفيد وضعك الصحي..

الميزان

قد يلاحظ البعض أنك شخص ضعيف اليوم وليست لديك القدرة على التحكم في أي شيء. في الواقع، قد تكون غير قادر بالفعل على اتخاذ أي قرار، ولكنك لا يزال لديك عقل يفكر ويدبر.ربما تتحسن الأمور مساءً فلا تتعجل.

العقرب

تحاول أن تقوم بعملك اليوم على أكمل وجه. تستطيع التعامل مع أي تحد يواجهك اليوم بكل سهولة. أصعب شيء قد يواجهك اليوم هو التعامل مع الأمور العاطفية. تبحث عن الحب وتبحث عن شخص يهتم بك وبمشاعرك.

القوس

عليك أن تنسى هموم العمل اليوم وتركز على عواطفك. أهملت مشاعرك فترة طويلة، ولذلك ننصحك بالتعبير عنها للآخرين. اقترب من الناس وعبر عما تشعر به دون خجل. تفكيرك واضح وذكاؤك خارق فحاول أن تستغله لصالحك.

الجدي

قد تكون متعبا اليوم بسبب المجهود الذي بذلته خلال الأيام الماضية، ولذلك إذا حاولت أن تجبر نفسك على القيام بأي شيء، ستجد أن قدرتك على العمل تتضاءل وتقل تدريجيا. اعلم جيدا أن جسدك بحاجة إلى الراحة. يفضل أن تقضي وقتك في المنزل. دلل نفسك وتناول طعامك المفضل.

الدلو

يظهر اليوم تأثير حركة النجوم على أدائك في العمل. إذا وجدت أن كل شيء يسير اليوم كما خططت له، فاعلم أنك نجحت وأن خططك جيدة إلى حد ما. هل تعلم أن تقدمك في العمل يتوقف على تنمية مهاراتك؟ فهل تهتم حقا بها؟

الحوت

يتنافس الكثير من الناس على اهتمامك في الوقت الحالي. ستواجه بعض الصعوبة في أن تكون منصفا تماما وأن تجد التوازن اللازم للتعامل مع الناس. لا تبعد أي شخص عنك لمجرد أنه ليس لديك ما يكفي من الوقت فحب الناس نعمة حاول أن تحافظ عليها، وتدير الأمور بشكل متوازن وهادئ.