أكّد المدير الجهوي للصحة ببنزرت جمال الدين السعيداني أنّه تمّ تسجيل إصابة 12 شخصا بفيروس كورونا المستجد
اليوم السبت.
وأوضح المصدر ذاته أن 5 أشخاص من بين المصابين يقطنون في معتمدية بنزرت الشمالية و4 في مدينة العالية و2 في بتدنزرت الجنوبية وشخص واحد في
معتمدية جرزونة، وجميعهم من مخالطي حالات إصابات مؤكدة سابقة .
وأضاف أن عدد الحالات النشيطة والحاملة للفيروس في الجهة بلغ حدّ اليوم 98 شخصا بينما عدد حالات الشفاء استقر عند 50 شخصا فقط .
بنزرت: تسجيل إصابة 12شخص بفيروس كورونا
أكّد المدير الجهوي للصحة ببنزرت جمال الدين السعيداني أنّه تمّ تسجيل إصابة 12 شخصا بفيروس كورونا المستجد