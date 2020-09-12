بنزرت: تسجيل إصابة 12شخص بفيروس كورونا

أكّد المدير الجهوي للصحة ببنزرت جمال الدين السعيداني أنّه تمّ تسجيل إصابة 12 شخصا بفيروس كورونا المستجد

اليوم السبت.

وأوضح المصدر ذاته أن 5 أشخاص من بين المصابين يقطنون في معتمدية بنزرت الشمالية و4 في مدينة العالية و2 في بتدنزرت الجنوبية وشخص واحد في

معتمدية جرزونة، وجميعهم من مخالطي حالات إصابات مؤكدة سابقة .

وأضاف أن عدد الحالات النشيطة والحاملة للفيروس في الجهة بلغ حدّ اليوم 98 شخصا بينما عدد حالات الشفاء استقر عند 50 شخصا فقط .