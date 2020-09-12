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زغوان: غلق السّوق الأسبوعية وسوق الدواب والتقليص بـ50 بالمائة من طاقة استيعاب المقاهي والمطاعم والنزل

2020/09/12 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

قرّر المجلس البلدي بزغوان، وفق ما جاء في بلاغ أصدره اليوم السبت، غلق السوق الأسبوعية وسوق الدّواب لمدة شهر وذلك بداية من الخميس 17 من الشهر الجاري، تاريخ انتصاب هاته الأسواق.
وتقرّر أيضا، وفق ذات البلاغ، غلق الحمامات المفتوحة للعموم والتقليص بنسبة 50 بالمائة من طاقة استيعاب المقاهي والمطاعم والنزل.
وفي هذا الصدد، أكّد رئيس بلدية زغوان، طارق الزوقاري، في تصريح لـ(وات)، أن هذه القرارات تهدف إلى الحد من انتشار فيروس “كورونا” نتيجة للارتفاع الملحوظ في عدد الاصابات المسجلة بالجهة وتداعياتها الخطيرة على حياة الأشخاص، في ظل ما لوحظ من استخفاف بخطورة الوباء وعدم التزام المواطنين وعدد من المؤسسات بالمبادىء الأساسية للبروتوكول الصحي العام.

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