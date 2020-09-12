المشيشي يؤكد في لقائه بالطبوبي ان الحكومة ستكون منفتحة على كل الاقتراحات من اجل العمل سويا على اخراج البلاد من الوضعية الحرجة

– أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي خلال لقائه صباح اليوم السبت بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي ان الحكومة ستكون منفتحة على كل الاقتراحات من اجل العمل سويا على اخراج البلاد من الوضعية الحرجة التي تعيشها في ظل جائحة كوفيد 19

وأفاد المشيشي ان رهان الحكومة يتمثل في الاستغلال الأمثل للموارد وتكريس مزيد من النجاعة على مستوى التدخلات والإنفاق العمومي للحدّ من النزيف الذي يعرفه الاقتصاد التونسي، معتبرا أن مقاربة الحكومة تقوم على إيجاد صيغة توافقية لتقاسم الأعباء في انتظار تحسّن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطن.

كما أشاد هشام المشيشي، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، بدور المركزية النقابية في تحقيق التوازن صلب المجتمع سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية وكذلك السياسية والثقافية.

ومن جهته، أوضح الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح صحفي عقب اللقاء، أن اللقاء مع رئيس الحكومة تناول عديد الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية ورهانات المرحلة الحالية التي تقتضي العمل المشترك والتنسيق المتواصل بين الحكومة والمركزية النقابية.

كما بيّن الطبوبي أن اللقاء عاد على ملف عمال الحضائر الذي “طال أكثر من اللازم”، حسب تعبيره وتعديل الأجر الأدنى المضمون إضافة إلى عديد الملفات القطاعية، وفق ذات المصدر.

وشدٌد الطبوبي على أن تونس في حاجة إلى مزيد من الديناميكية للنهوض بالاقتصاد وتكريس العقلانية وروح المسؤلية، داعيا في هذا الإطار إلى تكاتف جهود الجميع في هذه المرحلة لانقاذ البلاد والاهتمام بالاستحقاقات العاجلة التي تهم المواطن.