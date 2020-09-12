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صدور الحركة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية

2020/09/12 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج الحركة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية.
وأفادت في بلاغ أصدرته اليوم السبـت، بأن رئيس رئيس الجمهورية وفي إطار هذه الحركة ، قرر إجراء التعيينات التالية:
– سفارة الجمهورية التونسية في القاهرة: محمد بن يوسف
– سفارة الجمهورية التونسية في بروكسال: نبيل عمّار
– سفارة الجمهورية التونسية في بغداد: رضا زقيدان
– سفارة الجمهورية التونسية الكويت: الهاشمي عجيلي
– سفارة الجمهورية التونسية في بيروت: بوراوي الامام
– سفارة الجمهورية التونسية في باريس: محمد كريم الجموسي
– سفارة الجمهورية التونسية في نواكشوط: صبري شعباني
– سفارة الجمهورية التونسية في مسقط: عزالدين التيس
– سفارة الجمهورية التونسية في برلين: حنان التاجوري
– سفارة الجمهورية التونسية في مالطا: ياسين الواد
– سفارة الجمهورية التونسية الجزائر: رمضان الفايظ
– سفارة الجمهورية التونسية في نيودلهي: حياة الطالبي
– سفارة الجمهورية التونسية في أبوظبي: معز بن ميم
– سفارة الجمهورية التونسية في بارن: طارق بالطيب
– سفارة الجمهورية التونسية في الرياض: هشام الفوراتي
– سفارة الجمهورية التونسية في بوداباست: عبد الكريم الهرمي
– سفارة الجمهورية التونسية في مدريد: فاطمة العمراني
– سفارة الجمهورية التونسية في أسلو: آمال بن يونس
– سفارة الجمهورية التونسية في ستوكهولم: رياض بن سليمان
– سفارة الجمهورية التونسية في واشنطن: نجم الدين لكحل
– سفارة الجمهورية التونسية في ياوندي: محمد كريم بن بشر
– سفارة الجمهورية التونسية في اديس ابابا: عبد الحميد الغربي
– المندوبية الدائمة للجمهورية التونسية في نيويورك: طارق الادب
– سفارة الجمهورية التونسية في طهران: سمير منصر
– سفارة الجمهورية التونسية في لاهاي: كمال القيزاني
– سفارة الجمهورية التونسية في طرابلس: الاسعد عجيلي
– سفارة الجمهورية التونسية في الخرطوم: شفيق الحاجي
– القنصلية العامة للجمهورية التونسية في ميلانو: عادل بن عبد الله
– القنصلية العامة للجمهورية التونسية في دبي: شهير دجبي
– القنصلية العامة للجمهورية التونسية في سترازبورغ: رؤوف مرادعة
– القنصلية العامة للجمهورية التونسية في جدة: السيد حبيب عياد
– القنصلية العامة للجمهورية التونسية في باريس: محمد الطاهر عرباوي
– قنصلية الجمهورية التونسية في جنوة: عمر أمين عبدالله
– قنصلية الجمهورية التونسية في همبورغ: نادر بوصريح
– قنصلية الجمهورية التونسية في عنابة: صالح الشابي

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