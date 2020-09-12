تسجيل 4 وفيات و377 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد

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المهدية: عدد الإصابات الجديدة بفيروس “كورونا” المسجلة اليوم بالجهة بلغ 10 حالات

2020/09/12 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

أكّد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، سمير لحول، اليوم السبت، أن عدد الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد المسجلة اليوم بالجهة بلغ 10 حالات، 4 منها في صفوف إطارات طبية وشبه طبية أغلبها يعمل بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر.
وأوضح ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، أن حالتين فقط من بين هذه الحالات مستوردة و8 محلية، لافتا الى انها تتوزع إلى إصابة واحدة بكل من معتمديات بومرداس والشابة وقصور الساف والبرادعة، مقابل إصابتين بمعتمدية الجم و4 بمعتمدية المهديّة.
وبيّن، أن الإصابتين المسجلتين بالجم تعودان لمخالطين لمصاب في الوسط العائلي، مما قاد إلى تسجيل بؤرة عائلية ثالثة انضافت إلى واحدة بالبرادعة (10 إصابات) والأخرى بالشابّة (5 حالات).
ولاحظ لحول، أنه لم يعد وجود لمصابين بفيروس “كورونا” أصيلي ولاية المهدية بمركز “كوفيد19-” بالمنستير، وأن عدد الإصابات الجملية منذ 8 مارس 2020 تاريخ ظهور أول إصابة، بلغ 100 حالة.
وقال المسؤول، في ذات الإطار، أن 62 من بين الـ100 إصابة تعافوا تماما من الفيروس، فيما سجّلت حالتي (02) وفاة، و36 لا يزالون يتابعون العلاج، اثنين منهم بمركز الحجر الصحي بالمهدية والبقية في العزل الصحي الذاتي.

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