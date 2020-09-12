رئيس الحكومة يتفقد عددا من المؤسسات التربوية ويؤكد على ضمان عودة مدرسية امنة

ادى رئيس الحكومة هشام المشيشي مرفوقا بوزير التربية فتحي السلاوتي، زيارة تفقدية الى عدد من المؤسسات التربوية ظهر اليوم السبت، وذلك في اطار الاستعداد لانطلاق السنة الدراسية الجديدة (2020 ـ 2021)، وضمانا لعودة مدرسية آمنة، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.

وكانت اولى محطات الزيارة، معهد حميده بكير بالمنيهلة، اطلع خلالها على جاهزية الاطار التربوي بالمعهد، وتفقد عددا من الأقسام ودورات المياه، مؤكدا على ضرورة احترام البروتوكول الصحي العام، وعدم تجاوز وجود أكثر من 16 تلميذ داخل القسم الواحد.

وعاين المشيشي اثر ذلك بالمعهد الرياضي بالمنزه، حيث كان في استقباله كل من وزير الشباب والرياضة والادماج المهني كمال دقيش، وكاتبة الدولة لدى وزير الشباب والرياضة والادماج المهني سهام العيادي، ظروف اقامة واعاشة التلاميذ، وسجل وجود بعض النقائص هناك، داعيا الى التعجيل بتلافيها.

كما تفقد المدرسة الابتدائية مقرين العليا ، حيث أوصى بتوفير كل مستلزمات الوقاية من سائل معقم، وكمامات، ووجوب الحرص على احترام التباعد الجسدي.

ووجه المشيشي في تصريح إعلامي، تحية إكبار للأسرة التربوية على الجهود المضاعفة المبذولة في هذا الظرف الاستثنائي، معتبرا ان الغاية من هذه الزيارة الوقوف على جاهزية هذه المؤسسات لاستقبال التلاميذ في ظروف طيبة.

وطمأن رئيس الحكومة في ذات السياق، الأولياء بأن كل الظروف مهيأة لضمان عودة مدرسية آمنة، مشددا على أن الحكومة ستعمل على توفير كل وسائل الحماية للمربين والتلاميذ على حد السواء، حسب نص البلاغ.