منوبة: تسجيل حالتي إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، إحداهما لموظفة بالإدارة الجهوية للصحة

ارتفع عدد الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد بولاية منوبة، اليوم الاحد ، الى 74 حالة بعد تسجيل حالتي اصابة محلية بوادي الليل ودوار هيشر، وفق ما أفادت به (وات)، اليوم، المديرة الجهوية للصحة نبيلة قدور.

وتعلقت حالتا الاصابة الجديدتين بإمرأة من دوار هيشر أصيبت بالعدوى من زوجها وهو محل حجر اجباري بالمنستير، وبإطار في الادارة الجهوية للصحة قاطنة بوادي الليل، كانت قد رفعت لهما عينة مخبرية ضمن مجموعة 45 تحليلا رفعت لاطارات واعوان الادارة، ووردت نتائج 20 منها سلبية، ومنها للمديرة الجهوية للصحة، في انتظار صدور بقية النتائج.

وأضافت قدور أنه سيتم اخضاع اثنين من زملائها بنفس المكتب، الى التحاليل فضلا عن افراد عائلتها للتاكد من سلامة الجميع.

ولئن استغرب البعض عدم اخضاع الاعوان المعنيين باختبارات “كوفيد-19” للعزل الذاتي، ومنهم الحالة المصابة من تاريخ اجراء التحاليل يوم 03 سبتمبر الجاري، والسماح لهم بمواصلة عملهم وتعريض البقية لخطر العدوى، فقد اعتبرت المديرة الجهوية للصحة ان اعوان الصحة عموما والاطار الطبي معرضين اكثر من غيرهم للعدوى، مؤكّدة أنه تم تكثيف عمليات التعقيم التي لا تزال متواصلة، وتشديد الاحتياطات الوقائية والقيام برفع العينات المخبرية، فور الشك في إمكانية تسرب العدوى الى داخل الادارة الجهوية.

وأوضحت أنه تم الحرص على عدم ايقاف خدمات الادارة الجهوية رغم اجراء الـ45 تحليلا، وعدم تعطيل الخدمات الصحية في هذا الظرف الصحي الطارئ، وتركيز كافة الامكانيات للاستجابة لطلبات اجراء الاختبارات للمواطنين، والتي وصلت خلال يوم واحد (أمس السبت) الى 160 تحليل، فضلا عن جهود التقصي في محيط الإصابات وما تتطلبه من موارد بشرية.

وأشارت المسؤولة إلى تأخر الحصول على تحاليل كافة الاعوان التي لم يرد منها سوى 21 تحليلا فقط، بعد توقف العمل بالمركز الوطني لزرع النخاع العظمي الذي تجرى به اختبارات الكوفيد.

وتتوزّع الحالات الحاملة للفيروس بالجهة على 68 حالة حجر ذاتي في مقرات الإقامة ورهن المتابعة الطبية من مصالح الإدارة الجهوية، وحالتي (02) حجر وجوبي بالمنستير، و03 حالات إيواء بمستشفيات بالعاصمة وأريانة وسوسة، إضافة إلى حالة الوفاة المسجلة، امس السبت، بدوار هيشر لشخص في الـ63 من عمره.

يذكر أن عدد الحالات الجملية بولاية منوبة، منذ بداية الجائحة ببلادنا، بلغ 131 إصابة و53 حالة شفاء، وست حالات وفاة .