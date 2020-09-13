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القبض على شخص يقطن حمام الأنف من أجل “مسك وحيازة أسلحة وذخيرة نارية والتنقيب على الآثار دون رخصة”

2020/09/13 أخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

تمكنت وحدات منطقة الأمن الوطني بحمام الأنف بمساندة من عدد الفرق الامنية الاخرى من القبض على شخص يقطن بحمام الأنف الجنوبية من أجل “مسك وحيازة أسلحة وذخيرة نارية والتنقيب عن الآثار دون رخصة”
ووفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية الأحد ، و إثر تعهدها بالبحث في موضوع العثور على خندق بجوار محل سكني كائن بحمام الأنف الجنوبية وبعد مراجعة النيابة العمومية، تحولت السبت هذه الوحدات على عين المكان.
وبتفتيش المحل المذكور، تم حجز مسدس ناري قديم دون مخزن وعصا طويلة الحجم بها سيف ذو نصل حاد ومجموعة من الأوراق النقدية متفاوتة القيمة من عملات أجنبية مختلفة وبندقية صيد ممسوكة دون رخصة و42 إطلاقة وخنجر زينة يعود إلى العصر العثماني وجهاز حاسوب و06 هواتف جوالة بحوزة شاغل المحل المذكور.
وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به من أجل “مسك وحيازة أسلحة وذخيرة نارية والتنقيب على الآثار دون رخصة” ومواصلة الأبحاث والتحري مع مالك المحل.

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