الرابطة المحترفة 1 : النجم ينتصر على الافريقي 3-2 ويحسم المركز الرابع لفائدته

حسم النجم الساحلي رهان المركز الرابع في الترتيب العام لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بانتصاره مساء اليوم الاحد في ملعب حمادي العقربي برادس على مضيفه النادي الافريقي بنتيجة 3-2 في مباراة لحساب الجولة 26 الاخيرة للبطولة.

وبرصيد 43 نقطة احتل فريق جوهرة الساحل المركز 4 الذي يؤهله للمشاركة في مسابقة كاس الاتحاد الافريقي (الى جانب الاتحاد المنستيري الثالث ب 45 نقطة) على حساب منافسه المباشر النادي الافريقي الذي بقي رصيده عند 40 نقطة في المركز الخامس.

سجل للنجم المهاجم الايفواري سليمان كوليبالي د28 ود 59 وايهاب المساكني د30 في حين سجل للافريقي خليل قصاب د68 ووسام بن يحي د81 ض ج .

واهدر اللاعب البوركيني للنادي الافريقي باسيرو كامباوري ضربة جزاء في د 75.

وفي ملعب بن جنات اكتفى فريق الاتحاد المنستيري بالتعادل 1-1 امام ضيفه اتحاد بن قردان.

افتتح الضيوف التسجيل في د27 عن طريق فخرالدين العوجي من ضربة جزاء وعدل الفريق الملحي النتيجة في د86 عن طريق بسام الدلي.

وباحتلاله المركز الثالث برصيد 45 نقطة ضمن فريق الرباط المشاركة في كاس الكنفدرالية فيما يحتل اتحاد بنقردان المركز 7 في الترتيب العام للبطولة المحترفة بمجموع 34 نقطة.

وفي وقت سابق كان شبيبة القيروان ونادي حمام الانف نزلا الى الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم .

واكتفى فريق الشبيبة القيروانية اليوم الاحد بالتعادل السلبي أمام ضيفه الترجي الرياضي التونسي (البطل) في ملعب حمدة لعواني.

وحكمت هذه النتيجة على فريق الاغالبة بالنزول إلى بطولة الرابطة المحترفة الثانية بعد ان جمع في رصيده 22 نقطة واحتل المركز قبل الاخير .

ومن ناحيته انهزم النادي الرياضي لحمام الأنف أمام ضيفه الملعب التونسي بنتيجة هدف دون رد. سجل هدفي البقلاوة كل من فيكتور أبالا (د73) وأيمن الصفاقسي (د90 زائد 3) .

وبرصيد 22 نقطة في المركز 14 الاخير في الترتيب العام للبطولة ينزل نادي حمام الأنف بدوره إلى بطولة الرابطة المحترفة الثانية .

وفي ملعب نجيب الخطاب تمكن الإتحاد الرياضي بتطاوين من تحقيق الإنتصار أمام ضيفه النادي الرياضي البنزرتي بنتيجة هدف دون رد.

وسجل اللاعب رفيق الكامرجي هدف إنتصار المحليين في د15.

وبهذه النتيجة رفع الإتحاد الرياضي بتطاوين رصيده إلى 28 نقطة ليصبح في المركز التاسع صحبة مستقبل سليمان فيما تجمد رصيد النادي البنزرتي في المركز الثاني عشر برصيد 23 نقطة وضمن البقاء في بطولة الرابطة المحترفة الأولى.

وتعادل فريق هلال الشابة أمام ضيفه النادي الصفاقسي بنتيجة 2-2 . سجل كل من زكرياء بن شاعة (د6) ووليد القروي (د34) هدفي فريق عاصمة الجنوب فيما سجل للمحليين كل من محمد أمين حامية (د24) وجيلاني عبد السلام (د90 زائد 5) .

ورفع النادي الصفاقسي رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني وسيشارك في مسابقة كاس رابطة الابطال صحبة الترجي الرياضي (البطل) فيما أصبح رصيد هلال الشابة 30 نقطة في المركز الثامن.

وتوفق النجم الرياضي بالمتلوي في تحقيق الإنتصار أمام ضيفه المستقبل الرياضي بسليمان بنتيجة 3-1 . سجل ثلاثية المحليين كل من إيزاكا أبودو في مناسبتين (د16 و17) و عماد المنياوي (د3 ض ج ) فيما ذلل اللاعب باسكال أونييكاشي دوروغبور الفارق لمستقبل سليمان ( د41) .

ورفع المتلوي رصيده إلى 25 نقطة في المركز 11 فيما تجمد رصيد مستقبل سليمان عند النقطة 28 في المركز التاسع صحبة إتحاد تطاوين.

الجولة الختامية – النتائج :

في رادس

النادي الافريقي 2 / خليل قصاب د68 ووسام بن يحي د81 ض ج

النجم الساحلي 3 / سليمان كوليبالي د28 ود 59 وايهاب المساكني د30

في المنستير

الاتحاد المنستيري 1 / بسام الدلي د86

اتحاد بنقردان 1 / فخرالدين العوجي د27 ض ج

في المتلوي

نجم المتلوي 3 عماد المنياوي (3 ض ج) وايزاكا ابودو (16 و17)

مستقبل سليمان 1 باسكال دوروغبور (41)

في تطاوين

اتحاد تطاوين 1 رفيق الكامرجي (15)

النادي البنزرتي 0

في القيروان

شبيبة القيروان 0

الترجي الرياضي 0

في حمام الانف

نادي حمام الانف 0

الملعب التونسي 2 فيكتور ابالا (73) وايمن الصفاقسي (90 ز3)

في الشابة

هلال الشابة 2 محمد امين حامية (24) والجيلاني عبد السلام (90 ز5)

النادي الصفاقسي 2 زكريا بن شاعة (6) ووليد القروي (34)