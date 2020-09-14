انقطاع حركة المرور بعدد من الطرقات في ولاية المنستير بسبب التقلبات الجوية

على إثر التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد، أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني، في بلاغ صادر اليوم الإثنين عن وزارة الداخلية، عن انقطاع حركة المرور بالطرقات التالية:

/ الطريق الجهوية 95 الرابطة بين المكنين ومنزل فارسي، مستوى المكنين (ولاية المنستير)، بسبب تراكم مياه الأمطار. ويمكن تحويل المرور عبر الطريق الجهوية 82 الرابطة بين طبلبة والبقالطة، أو عبر الطريق الحزامية بني حسان.

/ الطريق الجهوية رقم 90 الرابطة بين المكنين وقصور الساف، مستوى سيدي بنور، بسبب تراكم مياه الأمطار. ويمكن تحويل المرور عبر الطريق الجهوية 82 طبلبة والبقالطة.

/ الطريق الجهوية 93 الرابطة بين منزل حرب وجمّال (ولاية المنستير)، مستوى المزدور بنبلة، بسبب تراكم مياه الأمطار. ويمكن تحويل المرور عبر الطريق الجهوية 88 بنبلة بنان وسوسة.

/ الطريق الجهوية 94 الرابطة بين زرمدين ومنزل حياة (ولاية المنستير)، مستوى زرمدين، بسبب تراكم مياه الأمطار. ويمكن تحويل المرور عبر الطريق المحلية 866 الرابطة بين جمّال والمزاوغة.

/ الطريق المحلية 824 الرابطة بين معتمر والثريات (ولاية المنستير)، مستوى وادي القلتة الوردانين، بسبب فيضان وادي القلتة. ويمكن تحويل المرور عبر الطريق الجهوية 88 الوردانين الثريات، أو عبر الطريق الجهوية 100 الساحلين الوردانين.