رئاسة الحكومة: تخصيص 32 مليون دينار لصيانة 400 مؤسسة تعليمية

قرّر رئيس الحكومة هشام المشيشي إثر الزيارات التي أداها مؤخّرا إلى عدد من المؤسسات التعليمية جملة من الإجراءات “العاجلة والفوريّة”، من بينها تخصيص مبلغ 32 مليون دينار للانطلاق فورا في صيانة 400 مؤسسة تعليمية لتلافي النقائص التي تمت معاينتها، على أن تنتهي الأشغال خلال النّصف الأوّل من شهر أكتوبر.

وقرّر المشيشي أيضا وفق بلاغ لرئاسة الحكومة مساء اليوم الإثنين تكليف المقاولات الصغرى المحدثة في إطار برنامج “جيل جديد من الباعثين” في مجال تعهد وصيانة وتوسعة المؤسسات التربوية، بالتدخّل الفوري لإنجاز أشغال صيانة دورات المياه وتوفير الماء الصالح للشراب وفق إجراءات مبسطة وذلك بعد توقيع رئيس الحكومة مساء اليوم على قرار المصادقة على كرّاس الشروط المتعلّق بممارسة نشاط المقاولات الصّغرى.

ودعا رئيس الحكومة مختلف مكونات المجتمع من منظمات وطنية وفاعلين اقتصاديين ومنظمات مجتمع مدني إلى معاضدة مجهودات الدولة في صيانة المؤسسات التربوية.

كما أوصى باستئناف مشاريع أشغال صيانة وتوسعة المؤسّسات التربوية والتسريع في نسقها وذلك بعد رفع العراقيل الإجرائية التي حالت دون استغلال الإعتمادات الموضوعة على ذمّة الدّولة التونسية من قبل المانحين الدّوليين.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة الإحاطة بالمؤسسات المعنية ومتابعة الإجراءات المتّخذة مع تحميل كل الأطراف لمسؤوليتها كاملة في ما يتعلق باحترام الآجال والإنجاز وفق الجودة المطلوبة.

يذكر أنّ رئيس الحكومة كان أدّى مؤخّرا سلسلة من الزيارات التفقّدية لعدد من المؤسسات التعليمية من بينها لمدرسة الابتدائية بضمٌدة بمعتمدية الفحص من ولاية زغوان والمدرسة الابتدائية حي الطيب المهيري بالمحمدية من ولاية بن عروس و المدرسة الإعدادية بالوردية.