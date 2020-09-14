سوسة :ارتفاع العدد الجملي للوفيات نتيجة الإصابة بكورونا بولاية سوسة الى 12 حالة وفاة

اكدت رئيسة مصلحة الاعلام والبرامج الوطنية بالإدارة الجهوية للصحة بسوسة حفصية العذاري ان العدد الجملي للوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا ارتفع بولاية سوسة اليوم الاثنين الى 12 حالة وفاة وذلك بعد تسجيل وفاة ثالثة في ظرف 24 ساعة لمسنة اصيلة المسعدين وتبلغ من العمر 90 سنة والتي توفيت بمسلك كوفيد بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد

وأضافت العذاري في تصريح لوات مساء اليوم الاثنين ان ولاية سوسة سجلت كذلك 69 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 3 إصابات في صفوف أعوان الصحة ليرتفع العدد الجملي للمصابين بالجهة الى 635 إصابة

وبينت ان الإصابات الجديدة تتوزع الى 8 إصابات بسوسة المدينة و7 إصابات بالقلعة الكبرى و6 إصابات بسوسة جوهرة و3 إصابات بسوسة الرياض واصاباتان بالزاوية القصيبة الثريات ومثلها بالنسبة لاكودة

وسجلت مدينة مساكن 39 إصابة وسيدي بوعلي إصابة وحيدة بينما يتواصل البحث لتحديد مكان أصحاب إصابتين اثنين

واتسعت اليوم الاثنين وفق نفس المصدر دائرة الإصابات في صفوف الإطارات الطبية وشبه الطبية الى 48 إصابة

وقالت حفصية العذاري ان حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد بولاية سوسة ارتفعت بالمقابل اليوم الاثنين الى 68 حالة شفاء بينما لايزال 556 شخصا حاملا للفيروس