سوسة: تهاطل كميات هامة من الأمطار وإحداث خلية أزمة لتنسيق عمل وحدات الحماية المدنية وبقية المتدخلين

انطلقت، اليوم الاثنين، النقابة العامة للحدود البرية للحرس الوطني، في تنفيذ حملة تطهير واسعة بالتعاون مع الهلال الاحمر وجمعية نور النسائية واقليم الحرس الوطني، شملت عددا من المدارس والمعاهد والمبيتات بالجهة، بمناسبة العودة المدرسية.

وقال الكاتب العام للنقابة الوطنية لسعد بوطبة، في تصريح لـ(وات)، أن هذه البادرة تتنزل في إطار معاضدة مجهودات الدولة في التصدي لفيروس “كورونا”، حيث ساهم كافة المشاركون في الحملة عبر توفير الوسائل والمواد اللازمة في القيام بعمليات التطهير من أجل ضمان صحة التلاميذ والمربين.

واكد بوطبة، في سياق متصل، أن هذه الحملة ستشمل بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتربية، عدة مدارس ابتدائية واعدادية ومعاهد ومبيتات في الجهة، ملاحظا أنهم في خدمة المواطنين وأبنائهم.

وأشار الى ان النقابة تهدف من هذه العملية الى ترسيخ مفهوم الامن الجمهوري في الجهة، مبرزا ما تتطلبه هذه العملية من جهد ومتابعة لتحقيق الاهداف المرسومة في الحماية الشاملة من جائحة “كوفيد-19″، وفق تعبيره.