منوبة: تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بكورونا، 3 منها تخص تقنيتي أشعة بمعهد القصاب وإطار حفظ صحة بالمرناقية

سجلت ولاية منوبة، مساء اليوم الاثنين، 12 حالة إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا لأشخاص من كل من الجديدة والمرناقية ومنوبة ودوار هيشر، ليرتفع عدد الإصابات بفيروس “كورونا” بولاية منوبة إلى 83 حالة، مع حالتين من مدنين وبنزرت سيتم إحالتها إلى مرجع نظرها الجغرافي، وحالة وفاة، منذ تاريخ فتح الحدود في 27 جوان المنقضي، حسب تأكيد المديرة الجهوية للصحة بمنوبة، نبيلة قدور، لصحفية مكتب “وات” بمنوبة.

وتعلقت حالات الإصابة الجديدة بتقنيتي أشعة بمعهد القصاب لجبر الاعضاء بمنوبة قاطنتين بدوار هيشر والقصاب، وإحداهما نقلت العدوى عن والدتها العاملة بالمركز الوطني لزرع النخاع العظمي، والذي شهد إصابات بالفيروس، ثم بإطار حفظ صحة بالمركز الوسيط بالمرناقية التابع للادارة الجهوية للصحة، أصيبت بالعدوى أثناء تنقلاتها في نطاق عملها.

كما اثبتت نتائج اختبارات الكوفيد لل18 أمنيا متربصا بمدرسة الحرس الوطني بالمرناقية، إصابة أربعة أعوان، اثنان منهم بالجديدة، واثنان آخران من مدنين وبنزرت، ستحال متابعتهما إلى ادارتي الصحة مرجع النظر بولايتيهما، فيما تعلقت بقية الإصابات، وهي 05 محلية، بأفراد عائلة واحدة من منوبة.

وأضافت نبيلة قدور أنه تم القيام برفع 36 عينة للتحليل لأعوان الإدارة الجهوية للصحة بمنوبة، وأنه سيتم غدا الثلاثاء الشروع في عملية التقصي في محيط الإصابات المسجلة اليوم بمعهد القصاب وبالمرناقية وبالجديدة، وتحديد عدد الأشخاص المشتبه في إصابتهم لإخضاعهم لاختبارات الكوفيد، وللتأكد من سلامتهم، ووضع حد لعدوى محتملة.

هذا، وتتوزّع الحالات الحاملة للفيروس بالجهة على 79 حالة حجر ذاتي في مقرات الإقامة ورهن المتابعة الطبية من مصالح الإدارة الجهوية، وحالتي (02) حجر وجوبي بالمنستير، وحالتي إيواء بمستشفيات بالعاصمة وبسوسة.

يذكر أن عدد الحالات الجملية بالجهة منذ بداية جائحة كوفيدـ19، بلغ بولاية منوبة 144 حالة و53 حالة شفاء و6 حالات وفاة.