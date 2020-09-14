وزارة الصحة ترخص لقائمة جديدة من المخابر الطبية الخاصة للقيام بتحاليل تشخيص فيروس كورونا المستجد عبر تقنية التفاعل البلمرى

رخصت وزارة الصحة وفق بلاغ لها مساء الاثنين، لقائمة جديدة من المخابر الطبية الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية للقيام بتشخيص فيروس كورونا المستجد، عبر تقنية التفاعل البلمرى المتسلسل “آر تي ـ بي سي ار” (RT – PCR).

واوضحت الوزارة، انه تبعا لقرار الوزير المكلف بتصريف أعمال وزارة الصحّة المؤرّخ في 28 أوت 2020، والمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الذي يضبط مشاركة المخابر الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية في تشخيص فيروس كورونا المستجد بتقنية تفاعل البلمرى المتسلسل RT PCR، رخصت اللجنة الفنية للبيولوجيا الطبية للمخابر التالية للقيام بهذا التحليل :

ـ مخبر السيدة سندة الجريبي المصمودي المنار 3 تونس

ـ مخبر السيد حاتم البحري باب الجديد تونس

ـ مخبر السيدة فاطمة اللومي المركز الحضري الشمالي تونس

ـ مخبر السيدة فرح المسعي البحيرة 2 تونس

ـ مخبر السيد نعمان باتيتة قابس

ـ مخبر السيد أحمد ميلادي طريق مدنين جرجيس

ـ مخبر السيد رفيعة الغزي الزهراء بن عروس

ـ مخبر السيد حمدي الذوادي بنزرت

ـ مخبر السيدة هدى ريدان المنار 2

ـ مخبر السيد نجيب الباروني المنزه 6

ـ مخبر السيد أشرف بن يوسف حومة السوق جربة

وأكدت الوزارة، في ذات السياق، ان أعمال هذه اللجنة الفنية متواصلة للنظر في مطالب بقية المخابر، مشيرة الى انه يمكن للمواطنين أخذ موعد عن بعد للقيام بالتحاليل عبر المنصة الالكترونيّة على العنوان التالي : www.rdvtestcovid.tn، حسب نص البلاغ.