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زغوان : تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” ليرتفع عدد المصابين بالجهة إلى 48 حالة

2020/09/15 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

شهدت ولاية زغوان اليوم تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الجملي للاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 48 حالة وفق ما أفاد به سهيل بالي المدير الجهوي للصحة بزغوان في تصريح لـ ” وات ” ، حيث أوضح أن 4 حالات س الاصابات الجديدة سجلت بمؤسسة صناعية في الزريبة في علاقة بالإصابة الأولى التي سجلت لدى عامل بالمصنع بموجب العدوى بداية الأسبوع الماضي، في حين سجلت الحالة الخامسة لدى ممرّضة تعمل بمستشفى المرسى الضاحية الشمالية للعاصمة.

وأضاف سهيل بالي في هذا الجانب أنه تم رفع 16 عينة للمخالطي الأكثر تواصلا مع المصابين لاجراء اللازمة في الغرض مه دعوتهم إلى الالتزام بالحجر الاجباري إلى حين صدور نتائج التحاليل

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