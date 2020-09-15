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فتحي السلاوتي: وزارة التربية حريصة على تدارك عدد من النقائص المتعلقة بتامين عودة مدرسية امنة

2020/09/15 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أكد وزير التربية فتحي السلاوتي، حرص الوزارة على تدارك عدد من النقائص المتعلقة بتأمين عودة مدرسية آمنة واستكمال الاستعدادات في الأيام القليلة القادمة لتوفير أفضل الظروف الممكنة لهذه العودة المدرسية الاستثنائية، وذلك لدى مرافقته، صباح اليوم الثلاثاء، رئيس الحكومة في مواكبته، انطلاق العودة المدرسية 2020/2021 بالمدرسة الابتدائية ” الشهيد سامي المرابط بأكودة “، من ولاية سوسة.

وبين السلاوتي في تصريح لمراسل (وات) بسوسة، أن الاعتمادات المستعجلة التي أعلنت عنها رئاسة الحكومة أمس والمخصصة للانطلاق فورا في صيانة 400 مؤسسة تعليمية سيتم صرفها في أقرب وقت ممكن على أن تنتهي عديد الاشغال الضرورية قبل يوم 15 أكتوبر القادم.

وذكر وزير التربية أن تأجيل العودة المدرسية اقتصر على مؤسستين اثنتين وذلك لأسباب صحية متعلقة بانتشار فيروس كورونا مؤكدا أن وزارة التربية ستتفاعل مع تطورات الأوضاع الصحية حالة بحالة وستتخذ القرارات اللازمة حسب تطور تطورات الوضع الوبائي في البلاد.

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