إثر التقلبات المناخية ،الحماية المدنية تقوم بعديد التدخلات لانقاذ مواطنين عالقين وضخ مياه الامطار

إثر التقلبات المناخية التي شهدتها تونس يوم أمس الاثنين ،قامت وحدات الحماية المدنية بعديد التدخلات تمثلت بالخصوص، في ا?نقاذ 12 مواطنا كانوا عالقين داخل سياراتهم من مجاري سيلان المياه، وا?زاحة 48 وسيلة نقل معطبة من الطريق العام.

كما شملت هذه التدخلات وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية معز تريعة ل(وات) اليوم الثلاثاء، القيام بـ 135 عملية ضخ مياه، و132 معاينـة لا?حيـاء ومحـلات سكنيـة وتجاريـة داهمتها مياه الامطار وا?تضح ا?ن كمية المياه قليلة ولا تستوجب الضخ.

وأشار تريعة إلى أن تدخلات وحدات الحماية المدنية تمت بالتنسيق مع الهياكل المعنية لنجدة المواطنين وتقديم المساعدة اللازمة، تواصلت منذ الساعة السادسة صباحا من يوم أمس إلى حدود الساعة السادسة من صباح اليوم.

وقد شملت التقلبات المناخية ا?غلب ولايات الجمهورية وخاصة المناطق الساحلية الشرقية، حيث سجلت ا?هم كميات الا?مطار بالقلعة الصغرى من ولاية سوسة (169 مم) وبني حسان من ولاية المنستير (78 مم) وملولش من ولاية المهدية (66 ملم) مما تسبب في ا?رتفاع منسوب المياه وتراكمها ببعض الانهج والطرقات وتسربها ا?لى بعض المحلات السكنية والمو?سسات التجارية والصناعية، وتعطب بعض وسائل النقل بالطريق العام ومحاصرة المياه لبعض المواطنين داخل سياراتهم.

وأشار الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية إلى أنه تمت دعوة الوحدات الجهوية للحماية المدنية ا?لى مواصلة ا?تخاذ كافة التدابير الوقاي?ية اللازمة لتا?مين سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم بالتنسيق مع السلط الجهوية المعنية.

وينتظر حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي ا?ن تتقلص فاعلية هذه التقلبات خلال الا?يام القادمة.