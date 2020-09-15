توزر: تسجيل 12 اصابة محلية بفيروس “كورونا”

صدرت نتائج 21 عينة تحاليل تم رفعها أول أمس الاحد لمخالطي الحالة المحلية الأولى المسجلة بولاية توزر، و04 من المشتبه في اصابتهم من بينهم شخص اجتاز الحدود خلسة، لتؤكد تسجيل الجهة ل 12 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” منها حالة واحدة وافدة والبقية حالات عدوى محلية، وفق ما صرح به المدير الجهوي للصحة نبيه ثابت ل(وات).

وأوضح ثابت أن من بين الحالات المحلية، 10 حالات من محيطي المصابة الأولى والمقيمة حاليا في المستشفى الجهوي

وأضاف أنه تمت دعوة المصابين للالتزام بالحجر الذاتي وفي حال لم يتم احترام هذا الاجراء فسيتم نقلهم الى مراكز الحجر الوجوبي بولايتي المنستير والمهدية، واكد أن الإدارة الجهوية للصحة تنتظر صدور نتائج عدد من عينات التحاليل الأخرى في الساعات القادمة لعائلة المصابة الأولى ولعدد من الإطار شبه الطبي والاعوان بالمستشفى الجهوي.