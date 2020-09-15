عاجل: وزارة الصحة تقرر منع الزيارات الى المرضى المقيمين بالمستشفيات

قررت وزارة الصحة، الثلاثاء، منع الزيارات للمرضى الى المستشفيات في إجراء يهدف الى التوقي من فيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنه المدير العام للهياكل الصحية بوزارة الصحة محمد مقداد.

وذكر مقداد في تصريح ل-(وات)، أن قرار منع زيارة المرضى الى الهياكل الصحية، يرمى إلى تفادي الاكتظاظ ومن أجل التوقي من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن تطبيقه يستثني زيارة الأشخاص المرضى من ذوي الاعاقة والمرضى الذين تتطلب حالاتهم الرعاية الخاصة.

ويسمح لشخص واحد حسب المسؤول، بزيارة المريض الذي تتطلب حالته الرعاية الخاصة أو من الأشخاص ذوي الاعاقة ويمنع القرار الزيارة على المواطنين لباقي المرضى المقيمين بالمستفشيات.

كما أكد المتحدث، أن هذا القرار لم يتم اتخاذه بسبب تسجيل حالات للعدوى بكوفيد 19 داخل المستشفيات العمومية.

ولفت الى أن الوضع الوبائي مازال تحت السيطرة رغم ارتفاع وتيرة الإصابات المسجلة بكورونا، مبينا أن قطاع الصحة العمومية يتوفر حاليا على 400 سرير خاص للانعاش منها 100 مخصصة لمصابي كورونا المستجد.

وذكر أن عدد المرضى بالفيروس التاجي المقيمين بالمستشفيات يقدر حاليا ب130 مصابا في حين يصل عدد من يرقدون منهم حاليا بأسرة الانعاش 14 مريضا.