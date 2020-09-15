وزارة الدفاع تعرض حصيلة الخدمات الصحية المسداة بالمستشفى الميداني بالحامة ومخبر التحاليل المتنقل بقبلي

أفادت وزارة الدفاع الوطني بأنّ مهمة المستشفى العسكري الميداني الذي تم تركيزه بالحامة من ولاية قابس منذ تاريخ 16 أوت الماضي، قد انتهت أمس الاثنين.

وأوضحت في بلاغ لها، الثلاثاء، أنّ عدد العيادات الطبية التي قدمتها الفرق الطبية العسكرية لفائدة أهالي ولاية قابس، بلغ 2625 عيادة في عديد الاختصاصات، فيما بلغ عدد التحاليل المخبرية لتقصي الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، 2767 تحليلا.

كما تم، وفق وزارة الدفاع الوطني، التكفل بثلاثين حالة استعجالية، تم إيواؤها بالمستشفى العسكري بقابس.

يذكر أن المستشفى العسكري الميداني قد تم تركيزه بولاية قابس باذن من رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، في إطار دعم الهياكل الصحية العمومية في مجابهة انتشار فيروس كورونا.

ويشار إلى أن المخبر العسكري المتنقل للتحاليل الجرثومية، والذي تم تركيزه بقبلي، أنجز 1138 تحليلا، بمعدل 200 تحليل يوميا منذ تركيزه يوم الخميس 10 سبتمبر الجاري، وإلى حد اليوم الثلاثاء.