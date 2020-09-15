23 ولاية في القائمة الحمراء لانتشار فيروس كورونا باستثناء هذه الولاية..

ارتفع عدد الولايات المصنّفة ضمن القائمة “الحمراء” لانتشار فيروس “كورونا” المستجد في تونس، إلى 23 ولاية تسجل كل منها معدلا يفوق 10 إصابات على كل مائة ألف ساكن، وفق ما أعلنه، اليوم الثلاثاء، المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة.

وتشمل القائمة “الحمراء” جل الولايات باستثناء ولاية وتوزر(إصابتان فقط)، التي تسجل معدلا أقل من 10 إصابات على كل مائة ألف ساكن.

وذكر المرصد أن القائمة المصنفة “حمراء” تضم كلا من ولايات بن عروس (811 إصابة) وقابس (790 ) وتونس(711إصابة) وسوسة (510إصابة) والمنستير ( 442) ثم أريانة (226).

كما تشمل ولايات صفاقس بـ (224 إصابة ) والكاف (209) ونابل بـ ( 204إصابة ) والقيروان ب(135 اصابة) ومدنين بـ (120اصابة) وجندوبة ب ( 105 اصابة) وقبلي ب(103اصابة).

وتضم القائمة الحمراء، أيضا، ولايات تسجل معدل إصابات أقل من 100 إصابة لكل مائة ألف ساكن، وهي ولايات بنزرت ومنوبة وتطاوين وسيدي بوزيد وسليانة و المهدية و باجة والقصرين وقفصة وزغوان التي كانت خارج القائمة “الحمراء” إلى حدود يوم الخميس المنقضي.

وجدير بالذكر، أن قائمة الولايات المصنفة “حمراء” كانت، الى غاية الخميس المنقضي 22 ولاية، وبلغ حينها عدد حالات الإيواء بالمستشفيات 86 مصابا، قبل ارتفاعه إلى 131 حاليا.

ويحذر مسؤولون باللجنة العلمية القارة لمجابهة فيروس كورونا، من أن استمرار النسق التصاعدي والقياسي للإصابات بفيروس “كورونا” المستجد، يهدّد إمكانيّات المنظومة الصحية في التحكم بمرض “كوفيد-19?،معتبرين أن الوضع الحالي ” يتطلب من كل مواطن اعتبار نفسه مسؤولا عن تطويق انتشار الجائحة”.

وفي حصيلة، هي الأعلى منذ ظهور الفيروس التاجي مطلع مارس المنقضي، أعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل 747 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يومي 11 و12 سبتمبر الجاري.