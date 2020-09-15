سيدي بوزيد: نقابات التربية بمعتمدية السبالة تقرر تعليق الدروس الى غاية 27 سبتمبر

أعلنت نقابات التربية بمعتمدية السبالة من ولاية سيدي بوزيد، في بيان لها، تعليق الدروس بمختلف المؤسسات التربوية بداية من اليوم الثلاثاء، وإلى غاية 27 سبتمبر الجاري.

ويعود تعليق الدروس، حسب نص البيان، إلى “تفشي فيروس كورونا بالجهة واستفحاله، وتأخر خروج نتائج تحاليل المشتبه فيهم، ولا مبالاة سلطة الإشراف بالخطر المحدق بالمنطقة وإمكانية وجود حالات إصابة بالمرض ضمن التحاليل التي أجريت على أكثر من 200 حالة”.

ولفت البيان أيضا إلى “غياب تطبيق البروتوكول الصحي بالمعاهد والمدارس، واللامبالاة في أاخذ الحيطة تجاه فيروس كورونا، مما يتطلب إتاحة الفرصة للسلطات المعنية لتحسين ظروف العمل والوقاية”.

جدير بالذكر أن النقابات التي أعلنت تعليق الدروس، هي النقابة الأاساسية للقيمين والقيمين العامين، والنقابة الأساسية للتعليم الأساسي، والنقابة الأساسية لعملة التربية، والنقابة الأساسية للتعليم الثانوي بالسبالة.

ويشار إلى أن معتمدية السبالة تحتل المرتبة الأولى بأعلى عدد من الاصابات بفيروس كورونا في ولاية سيدي بوزيد، وذلك ب52 حالة من جملة 98 حالة، آخرها 6 حالات تم الاعلان عنها اليوم الثلاثاء.